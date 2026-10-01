Hondureño lidera el Tour de Panamá 2026

Fredd Matute se enfundó el maillot de líder de la general del Tour de Panamá 2026, luego de ganar la primera etapa de la prueba ciclista en solitario, con un tiempo de 2 horas, 44 minutos y 16 segundos.

La jornada inaugural del evento se disputó en un circuito que conectó las localidades de Parita, Aguadulce, Chitré, la vía a Pesé y retornó a Parita, en la provincia de Herrera, con un recorrido de 131 kilómetros. El ciclista hondureño, representante de la Selección de Honduras, de 40 años, superó al estadounidense Jhon Bosstelman (Momentum Racing) y al guatemalteco Nelson Panjón (ECA Electricidad Guatemala), quienes se reportaron 2° y 3° lugar, respectivamente.

La carrera estuvo marcada desde sus primeros tramos por una decisiva fuga conformada por 16 corredores, quienes supieron mantener el ritmo y abrir la brecha sobre el pelotón principal, reportó la Federación Panameña de Ciclismo, en una nota de prensa. Gracias a las bonificaciones otorgadas en meta, Fred Matute encabeza la Clasificación General Individual con un registro acumulado de 2:44:04, escoltado por Borstelman a 29 segundos.

En la Clasificación por Puntos, el hondureño también ocupa la cima con 18 unidades, mientras que Bredio Ruiz (Senafront) porta la camiseta como el mejor Líder Nacional.

El Tour continuará hoy jueves con la disputa de la segunda etapa, un trazado de 109.3 kilómetros entre Santo Domingo, Pedasí, Venao y El Cacao, para concluir con un exigente ascenso en meta en el Mirador El Vigía, donde los favoritos a la corona general tendrán su primera gran prueba de fuego en la alta montaña. El sucesor del panameño Franklin Archibold, campeón del año pasado, se conocerá al 4 de octubre en Chitré.