“Hola” Juegos Suramericanos

Panamá abrirá sus puertas para albergar los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, del 12 al 25 de abril. Será la cita deportiva más importante que ha tenido el país desde hace 50 años, tras la realización de los VII Juegos Deportivos Bolivarianos de 1973, celebrados en Ciudad de Panamá.

Este año, la ciudad capital vuelve a ser sede de una justa internacional multidisciplinaria, pero con renovadas instalaciones y otras nuevas, de recién apertura, y una organización comprometida para ofrecer a los más de 2,000 atletas de 15 países (incluido Panamá) una experiencia inolvidable.

Las competiciones se realizarán principalmente en Ciudad de Panamá, que se ha dividido en tres zonas deportivas, en la Ciudad deportiva Irving Saladino y el Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada, recintos ubicados en el sector de Juan Díaz. Además, de Playa Venao, en Pedasí, provincia de Los Santos, donde se realizará el torneo de surf.

Cabe señalar que la inauguración de los juegos será el próximo domingo 12 de abril, desde las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández. Los atletas Desiree Frías (Karate) y Raúl Antadillas (Natación) son los abanderados de la delegación panameña, compuesta por 247 deportistas, que dirán presente en los 23 deportes de los juegos.