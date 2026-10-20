Deportes

Hockey sobre césped panameño con grata actuación

Hockey sobre césped panameño con grata actuación
Redacción Web
20 de octubre de 2026

Las selecciones de Panamá se destacaron en el VIII Campeonato Centroamericano Hockey Five celebrado en Managua, Nicaragua, del 7 al 11 de octubre pasado.

La delegación panameña logró una medalla de plata y una medalla de bronce en el torneo que contó con la participación de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

En la categoría femenina, el elenco panameño se quedó con la presea de plata tras caer ante las guatemaltecas 2-0 por la vía shoot out luego de igualar 4-4.

En la categoría masculina, los canaleros conquistaron la presea de bronce al vencer a los salvadoreños 2-0 en shoot out. En el tiempo reglamentario empataron 2-2.

Tags:
centroamericano
|
césped
|
hockey
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR