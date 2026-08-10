$!Histórica participación

La delegación de Panamá tuvo un desempeño destacable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que finalizaron el pasado sábado en la capital de República Dominicana. Panamá llevó a 217 atletas para competir en 27 disciplinas. El grupo tenía caras conocidas y atletas emergentes que dieron de que hablar.

El ‘Team’ Panamá terminó el certamen en la octava casilla del medallero (de 37 naciones participantes) con 24 medallas (8 de oro, 8 de plata y 8 de bronce), superando las 23 preseas (5 de oro, 6 de plata y 12 de bronce) logradas en San Salvador 2023, donde ocupó la décima posición.

Otro hito digno de mención fue el debut histórico como representación panameña en la disciplina de Clavados. Y se hizo a través de la nadadora Zoe Rainey, quien compitió en las pruebas de Plataforma de 10 metros de altura y Trampolín de 3 metros, llegando a las finales, pero sin poder acercarse al podio.

Cabe señalar que la Ciudad de Panamá fue escogida para albergar la edición del año 2022 de esta justa regional, pero el Gobierno Nacional de ese entonces decidió declinar la organización, argumentando que los fondos destinados a la misma iban a usarse para enfrentar la pandemia de Covid-19. Al año siguiente, en 2023, El Salvador logró hacerse con la sede y realizó unos juegos de gran nivel. Panamá organizó el evento en 1938 y 1970.