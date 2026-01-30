Hípica: Acumulado del 5 y 6 sobrepasa los $5 mil

Llega el fin de semana y la ruta nos lleva al Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, donde para la cartilla sabatina habrá tres jugosos acumulados. Partimos por el más importante, el 5 y 6 que empieza en la segunda carrera de la programación y tiene un acumulado de $5,888.60 luego que el pasado fin de semana un parroquiano logró llevarse $16, 244.75 al invertir $45 en esta jugada.

Si usted quiere ser un afortunado de este acumulado le comparto mi sugerencia que tiene un costo de $12.00 (Boleto de $2) así lo debe pedir a la hora de adquirirlo: Segunda carrera 5-7; Tercera carrera 4; Cuarta Carrera 3-10; Quinta Carrera 4; Sexta Carrera 6; Séptima Carrera 3. Mientras tanto, en la primera carrera sabatina hay $1,205.60 en juego en el acumulado de trifecta y $285.03 en cuatrifecta.

Para esta carrera en distancia de 1,300 metros hasta la hora de redactar esta nota van siete participantes. Usted puede jugar la trifecta 2/4-5/4-5-6 cuyo costo es de $8.00. En esta misma carrera, nuestra sugerencia para la cuatrifecta acumulada es la siguiente: 2/4-5-6/4-5-6/4-5-6. Serán diez interesantes eventos que arrancan a las 2:30 de la tarde.

Jornada Dominical

Vamos directo a la mejor carrera, el Premio Mozos de Corral donde Roaring Justice #6, con Yonis Lasso, parte como favorito de esta carrera en distancia de 1,400 metros (7 furlongs) donde participarán 9 equinos importados de cuatro años y más edad.

Vemos una carrera muy pareja. Los ejemplares que entrena Eligio Ocaña, tercero en la estadística 2025, Arrepinchoso con el mandíl #1 con el jinete Ángel Rivas y Steel Curtain #8 con Jimmy Carrión tienen mucho chance también para cruzar el disco de sentencia de primero. Arrepinchoso viene de llegar tercero en el Clásico Año Nuevo a 7 largos y medio del ganador.

Mientras, Steel Curtain, viene despachar a un lote de la Fusión de la 5ta y 6ta Serie con el experimentado jinete Jimmy Carrión. Por otro lado, el ejemplar argentino, De Chambeau #3 entrenado por Roberto Arango viene de dos victorias al hilo y no hay que descartarlo. Otro que ha venido recuperándose es Siegel #7 con su jinete habitual Luis Eduardo Arango y el entreno de Alberto paz Rodríguez.

En cuanto a los ejemplares que tiene menos opción para adjudicarse la carrera, pero son buenos puntos en cualquier trifecta o cuatrifecta podemos mencionar a Big Papa Rubio #2, For a Reason #4, Kantuking Pacha #5 y Tuto Babe #9.

Luego de este análisis del Premio Mozos de Corral podemos sugerirle la siguiente jugada en trifecta de a dos dólares cuyo valor es de $16: 1-6/ 1-3-6/1-3-6-7. Suerte a todos y los esperamos en el hipódromo.