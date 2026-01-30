Deportes

Hípica: Acumulado del 5 y 6 sobrepasa los $5 mil

El ejemplar Roaring Justice parte como favorito en el Premio Mozos de Corral, que se correrá el próximo domingo, el evento estrella de este fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón

Cortesía | Una carrera de caballos en la pista del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz.
30 de enero de 2026

Llega el fin de semana y la ruta nos lleva al Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, donde para la cartilla sabatina habrá tres jugosos acumulados. Partimos por el más importante, el 5 y 6 que empieza en la segunda carrera de la programación y tiene un acumulado de $5,888.60 luego que el pasado fin de semana un parroquiano logró llevarse $16, 244.75 al invertir $45 en esta jugada.

Si usted quiere ser un afortunado de este acumulado le comparto mi sugerencia que tiene un costo de $12.00 (Boleto de $2) así lo debe pedir a la hora de adquirirlo: Segunda carrera 5-7; Tercera carrera 4; Cuarta Carrera 3-10; Quinta Carrera 4; Sexta Carrera 6; Séptima Carrera 3. Mientras tanto, en la primera carrera sabatina hay $1,205.60 en juego en el acumulado de trifecta y $285.03 en cuatrifecta.

Para esta carrera en distancia de 1,300 metros hasta la hora de redactar esta nota van siete participantes. Usted puede jugar la trifecta 2/4-5/4-5-6 cuyo costo es de $8.00. En esta misma carrera, nuestra sugerencia para la cuatrifecta acumulada es la siguiente: 2/4-5-6/4-5-6/4-5-6. Serán diez interesantes eventos que arrancan a las 2:30 de la tarde.

Jornada Dominical

Vamos directo a la mejor carrera, el Premio Mozos de Corral donde Roaring Justice #6, con Yonis Lasso, parte como favorito de esta carrera en distancia de 1,400 metros (7 furlongs) donde participarán 9 equinos importados de cuatro años y más edad.

Vemos una carrera muy pareja. Los ejemplares que entrena Eligio Ocaña, tercero en la estadística 2025, Arrepinchoso con el mandíl #1 con el jinete Ángel Rivas y Steel Curtain #8 con Jimmy Carrión tienen mucho chance también para cruzar el disco de sentencia de primero. Arrepinchoso viene de llegar tercero en el Clásico Año Nuevo a 7 largos y medio del ganador.

Mientras, Steel Curtain, viene despachar a un lote de la Fusión de la 5ta y 6ta Serie con el experimentado jinete Jimmy Carrión. Por otro lado, el ejemplar argentino, De Chambeau #3 entrenado por Roberto Arango viene de dos victorias al hilo y no hay que descartarlo. Otro que ha venido recuperándose es Siegel #7 con su jinete habitual Luis Eduardo Arango y el entreno de Alberto paz Rodríguez.

En cuanto a los ejemplares que tiene menos opción para adjudicarse la carrera, pero son buenos puntos en cualquier trifecta o cuatrifecta podemos mencionar a Big Papa Rubio #2, For a Reason #4, Kantuking Pacha #5 y Tuto Babe #9.

Luego de este análisis del Premio Mozos de Corral podemos sugerirle la siguiente jugada en trifecta de a dos dólares cuyo valor es de $16: 1-6/ 1-3-6/1-3-6-7. Suerte a todos y los esperamos en el hipódromo.

Boleros con gabela de 4 a 1 y con el mandíl #10 será un buen punto en el 5 y 6.
2:30
p.m. inician las carreras el sábado. El domingo, arrancan desde las 3:00 p.m.
