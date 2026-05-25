Hincapié y Pacho, enfrentados por la Champions y unidos por el Mundial

Dos ecuatorianos figurarán presumiblemente en los onces iniciales de la final de la Champions el sábado en Budapest; Willian Pacho en el eje de la zaga del PSG, y Piero Hincapié, en el carril zurdo del Arsenal. Y lo harán días antes de defender juntos los colores de La Tri en el Mundial 2026.

Será el punto culminante hasta ahora en la carrera de dos jugadores que han mantenido un recorrido similar hasta verse las caras en el Puskas Arena por el título de la competición de clubes más prestigiosa.

- Amigos desde Independiente del Valle -

De la misma generación, aunque de diferente año, (Pacho es sólo tres meses mayor), ambos son producto de la cantera de Independiente del Valle y realizaron su debut profesional en el primer equipo de la ciudad de Sangolquí.

Los dos reconocidos "amigos" pasaron por el fútbol alemán y viven su plenitud en dos gigantes planetarios, el campeón inglés y su homólogo francés.

Aunque no figuran en la nómina del DT Sebastián Beccacece para el cotejo amistoso ante Arabia Saudita (el mismo día de la final de la Liga de Campeones), su presencia en el Mundial está asegurada.

Los delanteros de Alemania -entre ellos Kai Havertz, compañero de Hincapié en los Gunners-, Curazao y Costa de Marfil, rivales de Ecuador en la fase de grupos, deberán hacer frente a una de las mejores líneas defensivas del torneo que se disputa en Norteamérica.

El sábado quedará definido si Pacho añade una segunda Orejona a su palmarés o si Hincapié se convierte en el segundo jugador ecuatoriano de la historia en escribir su nombre con letras de oro en la competición de las estrellas.

"Llegar a una final de Champions es muy difícil, ya ganarla y tener la oportunidad de ganar otra es impresionante", decía Pacho la semana pasada desde el campo de entrenamiento del PSG en Poissy.

- Fijo para Luis Enrique -

Convertido en lugarteniente de Marquinhos, Pacho es un fijo en los onces de Luis Enrique, hasta el punto de que ha participado en los 16 partidos de su equipo en su camino a la final de este año, al igual que ya hiciera el año pasado en la consecución de la primera Champions del conjunto parisino.

"Va a ser un partido muy intenso, con muchos detalles que van a marcar la diferencia", vaticinaba el central de 24 años, llegado al fútbol europeo en enero de 2022.

Tras aterrizar en el Amberes belga dio el salto a la Bundesliga alemana (Eintracht Fráncfort), donde en apenas un curso llamó la atención del PSG.

Los equipos ingleses se le están dando bien a Pacho en esta edición de la Champions. Marcó un gol en la primera fase ante el Tottenham y dio una asistencia contra el Chelsea en octavos.

Y en la vuelta de la semifinal ante el Bayern fue elegido mejor jugador del partido.

- Jugador del mes -

Luego de Antonio Valencia en 2011 con el Manchester United (derrota frente al Barcelona) y del propio Pacho, Hincapié se convertirá en el tercer jugador de su país en disputar una final de la Liga de Campeones.

Aunque el de Esmeraldas fue suplente en la vuelta de semifinales ante el Atlético de Madrid, goza de la confianza de su entrenador Mikel Arteta, hasta el punto de que el técnico vasco habría solicitado, según algunos medios, que el club haga efectiva la opción de compra de algo más de 50 millones de dólares sobre el jugador cedido por el Bayer Leverkusen alemán.

"Piero tiene una gran presencia física. Con su versatilidad y su flexibilidad táctica, nuestras opciones defensivas serán más fuertes", decía de él Arteta cuando se oficializó su llegada al club de Londres.

Con el Leverkusen, al que llegó procedente de Talleres de Córdoba argentino, Hincapié fue partícipe del doblete Bundesliga-Copa alemana en 2023-2024.

En su primera temporada en el Emirates Stadium, en la que ha levantado la primera Premier del Arsenal desde 2004, ha sido elegido dos veces mejor jugador del mes del club Gunner, en febrero y en abril.

De jugar en Budapest le tocaría lidiar con el Balón de Oro Ousmane Dembélé. Y a Pacho con Saka y Gyökeres. Una "preparación" exigente para el Mundial.

Uno sonreirá y el otro llorará el sábado por la noche a orillas del Danubio, pero a partir del domingo ambos amigos sólo pensarán en La Tricolor.