Hasta pronto María “Toto”

REDACCIÓN | La familia del boxeo nacional e internacional se encontraba consterna por el fallecimiento del exboxeador Ismael Laguna, de 83 años, el pasado martes y se da a conocer ayer por la mañana, la muerte de María “Toto” de la Cruz Murillo (1945-2026), reconocida entrenadora, formadora y una mujer que dedicó décadas de su vida al desarrollo del pugilismo nacional.

Su trayectoria estuvo marcada por su labor en los gimnasios y su cercanía con las grandes leyendas del boxeo nacional.

Murillo colaboró en la preparación de figuras de la talla de Roberto “Manos de Piedra” Durán, Hilario “Bujía” Zapata, Víctor Córdoba, Guillermo “El Felino” Jones, Celestino “Pelenchín” Caballero, Luis “El Nica” Concepción y su familiar Carlos “El Púas” Murillo, logrando abrirse paso con respeto y autoridad en un entorno tradicionalmente dominado por hombres.

El legado de la también conocida por muchos como “la mamá de los boxeadores” y “Toto” es imborrable. Paz a su alma.