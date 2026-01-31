Harrison y Skupski se quedan con el título en dobles masculino de Australia

El estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski vencieron este sábado a los populares jugadores locales Jason Kubler y Marc Polmans y se hicieron con el título de dobles masculino del Abierto de Australia.

Harrison y Skupski desafiaron a un público favorable a los australianos en la Rod Laver Arena y ganaron por 7-6 (7/4) y 6-4.

El techo de la pista fue cerrado antes de la final femenina de individuales debido a una ligera lluvia que caía en Melbourne.

Se trata del primer título de los sextos cabezas de serie como compañeros de dupla, ya que solo llevan jugando juntos desde principios de año.

"No ha sido fácil hoy", dijo Harrison, de 31 años, cuyo hermano mayor, Ryan, ganó el título de dobles masculino del Abierto de Francia en 2017.

Dirigiéndose a Skupski, de 36 y ganador de dobles en Wimbledon en 2023, aseguró: "Hubo momentos difíciles, pero sabía que tu experiencia daría sus frutos".

"Ha sido divertido luchar juntos en este partido", celebró.