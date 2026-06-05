Hamilton lidera doblete de Ferrari en ensayos libres de Mónaco

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, dominó este viernes los segundos ensayos del Gran Premio de Mónaco por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

El inglés de 41 años, que ha conquistado hasta en tres ocasiones el Gran Premio del Principado y que aspira a una tercera pole firmó su mejor vuelta en 1:13,026, batiendo a su compañero y héroe local por 111 milésimas de segundo.

Esta actuación llega después de su sólida segunda posición en el Gran Premio de Canadá y parece indicar a un renacimiento de Hamilton, que persigue este fin de semana una 105ª pole y una 106ª victoria en su carrera.

Su última victoria en las calles de Mónaco se remonta a 2019, aunque ganó también en 2008 y 2016. Hamilton es uno de los seis pilotos de la parrilla actual en haber ganado al menos una vez en este legendario circuito urbano.

El neerlandés Max Verstappen fue el tercer piloto más rápido al volante de su Red Bull, a 0.168 segundos y superando así a la dupla de Mercedes formada por el británico George Russell y su joven compañero, el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato.

- Hamilton busca récord de Senna -

En caso de terminar sobre el cajón el domingo, Hamilton igualaría el récord de ocho podios en Mónaco del legendario brasileño Ayrton Senna.

Por su parte el francés Isack Hadjar se recuperó tras un choque en la primera sesión y pudo terminar sexto, al volante del segundo Red Bull, por delante del australiano Oscar Piastri.

Su compañero en McLaren, el vigente campeón del mundo británico Lando Norris, sufrió un fallo en la batería de su monoplaza y tuvo que conformarse con la 19ª posición.

Los Audi de Nico Hulkenberg y del brasileño Gabriel Bortoleto terminaron octavo y noveno, por delante del Haas de Oliver Bearman que cerró el Top 10.

La jornada volvió a ser aciaga para la escudería Aston Martin, con el español Fernando Alonso en 20ª posición y su compañero canadiense Lance Stroll en 22ª.

La segunda sesión se desarrolló bajo un cielo azul y con 22ªC. Verstappen fue el primer en marcar un tiempo rápido antes de que los Ferrari lo mejorasen, con Leclerc sacando una pequeña ventaja a Hamilton.

Todos los pilotos arrancaron la sesión con neumáticos medios salvo los Aston Martin, con blandos. Las gomas fueron mejorando los tiempos vuelta a vuelta y llegó un primer zarpazo de Hamilton para bajar al 1:13.729, 279 milésimas más rápido que Verstappen.

- Incendio en Cadillac de Pérez -

Hadjar, que inició la sesión tras 14 minutos luego de su choque en la primera sesión, agradeció por radio a su escudería el trabajo para ponerlo de vuelta sobre el asfalto.

El fallo en la batería del monoplaza de Norris provocó un breve Virtual Safety Car (VSC) y tras el relance, fue Leclerc quien tomó las riendas de la sesión, mejorando en 0,058 segundos el tiempo de su compañero de filas en la Scuderia.

Luego de que Verstappen se convirtiese de nuevo en el más rápido tras cambiar a neumáticos blandos, ambos Mercedes adoptaron también esas mismas gomas, sin ser capaces de acercarse al trío que lideraba hasta que Russell finalmente logró colocarse segundo de forma provisional.

A falta de 26 minutos para el final, los Ferrari también cambiaron a gomas blandas y Leclerc no tardó en volver a colocarse en lo más alto del parcial tras rodar en 1:13,137.

Pero Hamilton nunca regala nada sobre la pista y, en una jornada en la que estuvo especialmente inspirado, mejoró el crono de su compañero para acabar la sesión en lo más alto de la tabla.

En los minutos finales el mexicano Sergio Pérez tuvo que detener su Cadillac luego de un incendio en su freno delantero derecho.