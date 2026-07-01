Haaland y los Vikingos de Noruega reman hasta su cita con Brasil en octavos

Pese a la marea agitada, los Vikingos de Noruega y su bogador principal, Erling Haaland, remaron, remontaron y se verán con Brasil en octavos de final del Mundial 2026, tras derrotar el martes 2-1 a una amenazante Costa de Marfil.

Los noruegos abrieron el marcador en el Dallas Stadium, en Arlington (Texas), a los 39 minutos con disparo cruzado y al ángulo de Antonio Nusa y sellaron el triunfo con el tanto del Androide del Manchester City a los 86'.

Los Elefantes habían logrado igualar transitoriamente con una jugada individual de Amad Diallo a los 74.

Costa de Marfil intentó plantear las condiciones del partido a punta de velocidad y presión, con peligrosas acciones individuales de Yan Diomandé, Ghislain Konnan y la estrella del Villarreal, Pepé.

Esto le permitió un empate parcial, pero dejó espacios que Noruega aprovechó.

Los Vikingos dieron muestra de tranquilidad mental, sin caer en la desesperación pese a la constante arremetida de los africanos. Las participaciones de Alexander Sorloth y Martin Odegaard dieron resultado y buscaron las oportunidades.

Haaland apareció poco, pero en la hora correcta. El portero Orjan Nyland evitó el empate casi al borde del final con una atajada a mano cambiada ante un remate al ángulo de Diallo.

"Lamentablemente encajamos ese gol al final. Los jugadores lo dieron todo y lucharon hasta el último segundo. Nos enfrentábamos a un equipo con mucho espíritu que defendió bien y logró la clasificación", dijo el DT de los marfileños, Emerse Faé.

- Al ataque -

La primera acción de peligro de los noruegos vino por la derecha, con un centro para Haaland. El frentazo impactó en la defensa.

El once nórdico planteaba un juego colectivo y vertical. Pero la electricidad y velocidad llegó rápidamente con los marfileños.

Konnan despuntaba por izquierda para colgar pelotas y su compañero en la banda, Diomandé, luchaba los balones. Por el otro sector Pepé buscaba los mano a mano.

Ante la embestida de los Elefantes, el propio Haaland y parte de la línea de ataque noruega bajaban a defender.

A los 21 minutos Konnan probó por primera vez y después de la pausa de hidratación los Elefantes volvieron más peligrosos.

Un centro de extremo a extremo de Diomandé a Pepé asustó, pero al hombre del Villarreal le costó rematar certero.

Hasta allí, Costa de Marfil marcaba el ritmo del partido.

- Despiertan los Vikingos -

En las tribunas, los hinchas noruegos comenzaban a alentar con su tradicional remada, la "Viking row".

Bastó un descuido marfileño para que Alexander Sorloth mandara un centro para el Androide y éste logre cabecear entre dos centrales.

Odegaard por fin despertó y atacó por el centro. Su conducción atrajo a los marcadores, que salieron a cerrarle el paso.

El capitán noruego aprovechó el espacio y abrió hacia Nusa por la izquierda. El extremo controló, enganchó y sacó un tiro cruzado que se clavó en el ángulo del arco de Yahia Fofana.

Los Vikingos recuperaban el protagonismo.

Otra vez Haaland aparecía por el centro del área y sacaba un remate a corta distancia. Sorloth también perdonó.

- Los Elefantes insisten -

Tras la primera mitad, los africanos volvieron al campo con más hambre de gol. Pepé aprovechó el rebote de un balón contenido y exigió al portero Nyland.

Haaland, por su parte, defendía su área como un central. En un momento intentó enviarse él mismo el balón, reventándolo desde el fondo del campo.

La arremetida africana logró su cometido: una pared de Pepé con Diallo permitó un golazo del extremo del Manchester United, tras una gran jugada por la derecha.

Cuando los Elefantes insistían en buscar el triunfo, Haaland mostró su credencial de goleador y la empujó hacia el fondo con sutileza, tras asistencia de Patrick Berg.

"Aporta tranquilidad al equipo tener a un jugador como él(...) Marcar cinco goles en tres partidos del Mundial, para un país pequeño como Noruega... No lo cambiaría por nadie. Porque es el mejor goleador del fútbol mundial en la actualidad", dijo el DT Stale Solbakken.

"Ro!", el grito de los remadores vikingos, estremecía las tribunas del Dallas Stadium.

Por ahora, el drakkar de Noruega sigue navegando.