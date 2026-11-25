El campeón del mundo Alejandro Grimaldo se ha convertido para el Atlético de Madrid en la tan ansiada solución para su banda izquierda en vísperas de recibir al Viking noruego en la Liga de Campeones.

Los continuos experimentos en el lateral izquierdo desde que se marchó Filipe Luis en 2019 parecen haber terminado.

Llegado en el pasado mercado estival procedente del Bayer Leverkusen, Grimaldo, de 31 años, se ha convertido rápidamente en un fijo en las alineaciones del técnico argentino Diego Simeone.

"Nosotros intentamos potenciar siempre todo lo positivo que nos da sobre esa banda izquierda que es estabilidad, más juego asociativo", dijo este martes el Cholo en la rueda de prensa previa al partido contra el Viking.

"Alejandro es más asociativo, puede jugar más por dentro, tiene final de jugada importante y esperamos siempre sacarle lo mejor", añadió.

El lateral del Atlético de Madrid acumula cinco goles y dos asistencias en 12 partidos de LaLiga, donde es uno de los defensas más goleadores del campeonato español.

Grimaldo está a un solo gol de los seis tantos que marcó Delfí Geli en la temporada 1994-1995 convirtiéndose en el defensa atlético que más goles ha marcado en LaLiga.

La pasada temporada con el Bayer Leverkusen anotó 14 dianas y dio doce asistencias en 46 partidos oficiales.

El lateral rojiblanco es, además, el segundo máximo anotador de su equipo, sólo superado por Álex Baena y sus seis goles.

Grimaldo anotó el domingo de penal el tercer tanto de su equipo en la victoria 3-0 sobre el Getafe y también había marcado en el triunfo 2-1 sobre el Real Madrid en septiembre.

- "Confianza y libertad" -

Simeone "me ha dado confianza y libertad para moverme por posiciones interiores y eso hace que salga el fútbol y la confianza que tengo", aseguró Grimaldo entonces tras ese encuentro contra los merengues.

Grimaldo reconoció en aquella ocasión que "venir a un club nuevo sin pretemporada, un cambio grande, no es fácil", pero Simeone le pidió que simplemente "haga mi juego, lo que he hecho toda mi carrera".

El Atlético de Madrid también sondeó a Marc Cucurella para el puesto, pero finalmente se decidió por Grimaldo, quien al llegar ya dejó claro sus intenciones.

"Quiero ser el mejor lateral de LaLiga", advirtió el defensa atlético en su presentación como nuevo jugador rojiblanco y parece haber empezado con buen pie.

Grimaldo forma con Baena una eficiente dupla por la banda izquierda del conjunto rojiblanco.

"Son sociedades que se van haciendo", recordó en octubre Simeone, quien puso de relieve también el crecimiento de Grimaldo en la faceta defensiva.

"Le estamos ayudando luego a que crezca también defensivamente, porque lo va a hacer mejor", dijo Simeone.

"Él está muy insertado en esa situación para mejorar esa faceta y, obviamente, ayudar al equipo como lo está ayudando", añadió el técnico argentino.

Grimaldo será uno de los que se enfrenten el miércoles al Viking noruego con la misión de volver a reencontrarse con la victoria tras perder 2-0 contra el Bayern de Múnich en el anterior encuentro de Champions.

Con cuatro puntos en cuatro partidos, el conjunto rojiblanco está lejos de los ocho primeros puestos de la clasificación que dan acceso directo a los octavos de final del torneo continental.