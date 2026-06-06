Granollers y Zeballos revalidan su título de dobles en Roland Garros

El español Marc Granollers y el argentino Horacio Zeballos, en plena forma pese a superar ambos los 40 años, revalidaron este sábado su título en el torneo de dobles masculinos de Roland Garros.

En el primer partido del día en la pista central Philippe Chatrier y a modo de aperitivo antes de la final femenina entre la rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska, Granollers y Zeballos se impusieron cómodamente, por 6-4 y 6-2, al británico Henry Patten y al finlandés Harri Heliovaara.

Granollers, barcelonés de 40 años, y Zeballos, marplatense de 41 años, son una de las parejas más consolidadas del panorama de dobles y llegaban a este Roland Garros como los primeros cabezas de serie, un estatus que confirmaron a lo largo del torneo.

Es su segundo título en Roland Garros, después del logrado hace un año en esa misma pista, y el tercero del Grand Slam, ya que también triunfaron en el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Granollers y Zeballos comenzaron a colaborar como pareja de dobles a mediados de 2019 y el primer test fue ya exitoso, ganando el torneo de Montreal (Canadá).

Desde entonces y hasta el éxito de este sábado en París han conquistado 16 títulos ATP de dobles, entre ellos ocho Masters 1000 y tres Grand Slam.

En su carrera en individuales, que aparcaron en los últimos años para especializarse, Roland Garros fue el escenario de los mejores resultados en Grand Slam tanto de Granollers como de Zeballos.

En solitario, el jugador español llegó allí tres veces a octavos de final (2012, 2014, 2016) y esa ronda fue también el techo individual de Zeballos en París y en un Grand Slam, en la edición de 2017.