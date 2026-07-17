Golfista Lucas Herbert iguala récord con ronda de 62 golpes en un torneo grande

El golfista australiano Lucas Herbert igualó el récord de ronda con menor número de golpes al firmar una tarjeta de 62 golpes, ocho bajo par, actuación con la que logró el viernes liderar el Abierto Británico.

El número 97 del mundo cuenta con dos golpes de ventaja sobre el estadounidense Jackson Subert, que se colocó líder el viernes.

Herbert pudo incluso batir el récord, pero erró en un golpeo con putter en el 18º hoyo, con el que podría haberse convertido en el primer hombre en lograr cerrar una ronda en 62 golpes en uno de los cuatro torneos grandes de la temporada.

Herbert, que ha pasado sus dos últimos años compitiendo en el circuito rebelde LIV Golf, arrancó la jornada igualado al par pero logró birdies en los tres primeros hoyos del día, además de en el quinto, séptimo y noveno, con los que completar la mitad de la jornada en 28 golpes, un récord en el Abierto Británico.

Luego de continuar la racha, llegó al último hoyo con posibilidades reales de bajar de los 62 golpes, pero la presión ante el expectante público pareció superarle y terminó encajando su único bogey de la jornada.

Con 62 golpes iguala el récord establecido por primera vez por el sudafricano Branden Grace en 2017, en la última ocasión en la que el Abierto Británico se disputó en Birkdale.

Desde entonces, otros cuatro golfistas han logrado igualar la marca, incluidos Xander Schauffele y Shane Lowry con tarjetas de nueve bajo par, ambos en la misma edición del PGA Championship en Valhalla, con par de 71.