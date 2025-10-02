Gauff pasa sin temblar a semis del WTA 1000 de Pekín

La tenista estadounidense Coco Gauff, defensora del título, accedió este jueves a semifinales del WTA 1000 de Pekín tras superar a la alemana Eva Lys (N.66) en dos sets 6-3, 6-4.

La número 3 del mundo accedió por tercera vez consecutiva a semifinales de Pekín a sus 21 años. Luchará por un boleto en la final contra su compatriota Amanda Anisimova, que superó a la italiana Jasmine Paolini 6-7 (4/7), 6-3, 6-4.

En un partido en el que ambas tenistas sufrieron para defender sus servicios (3 breaks para Lys, 5 para Gauff), la estadounidense asumió el control "manteniéndose agresiva" pese a los "golpes increíbles" de Lys, destacó Gauff.

Eva Lys, de 23 años, dio la sorpresa tras eliminar a la N.8 del mundo Elena Rybakina en octavos de final, su primera victoria contra una jugadora del Top 10.

Los otros dos cuartos se disputan el viernes: La estadounidense Jessica Pegula frente a su compatriota Eva Navarro y la británica Sonay Kartal ante la checa Linda Noskova.

-- Resultados del jueves en cuartos de final del torneo WTA 1000 de Pekín:

Amanda Anisimova (USA/N.3) derrotó a Jasmine Paolini (ITA/N.6) 6-7 (4/7), 6-3, 6-4

Cori Gauff (USA/N.2) a Eva Lys (GER) 6-3, 6-4