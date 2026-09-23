Gallardo debuta con la misión de reinventar el ataque de Ecuador

Con un primer desafío de potenciar la artillería ecuatoriana, el entrenador argentino Marcelo Gallardo debutará el jueves en el banquillo de Ecuador, una selección que debe revertir la falta de gol ahora sin su goleador histórico Enner Valencia.

Ante Corea del Sur, el "Muñeco" Gallardo iniciará la búsqueda de la fórmula ofensiva del Tri, un equipo que ya logró forjar una defensa de acero, pero que durante la era del técnico Sebastián Beccacece se mostró raquítico en ataque.

Bajo la rienda del DT argentino, que renunció tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Tricolor marcó apenas 22 tantos en 24 partidos y se fue en blanco en 10.

En su primera tanda de amistosos tras la Copa del Mundo, Ecuador visitará a los surcoreanos este jueves en el Estadio Mundialista de Suwon (11H00GMT) y luego se medirá a Japón en Yokohama el 1 de octubre (10H00GMT).

Ambas serán oportunidades para saborear el estilo de un entrenador que prometió mostrar un once que "identifique al pueblo ecuatoriano", pero también a él, "un equipo que intente ir al frente, que se destaque por una convicción y un espíritu".

Para Aurelio Dávila, analista deportivo ecuatoriano, la selección está "en grandes manos" y celebró que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) corrigiera el rumbo al contratar al extécnico de River Plate, pues considera que Beccacece privilegiaba el juego defensivo.

"Gallardo es la antítesis de ese perfil de entrenador y eso nos permite abrigar la esperanza de que podemos ver una mejor versión de Ecuador, dados los buenos jugadores que tenemos", coincide el comentarista deportivo Carlos Víctor Morales.

- Una generación de oro -

La Tricolor disfruta actualmente de una generación de varios futbolistas que compiten en las mejores ligas del mundo con un desempeño sobresaliente, aunque paradójicamente en posiciones defensivas.

Además del mediocentro Moisés Caicedo (Chelsea) o el lateral Piero Hincapié (Arsenal), recientemente el turno de brillar ha sido para Willian Pacho, central del Paris Saint-Germain nominado al Balón de Oro, el galardón individual más importante del deporte rey.

La llegada del Muñeco además despierta la esperanza de que la Tri supere su larga lista de empates, 12 en la era Beccacece, un rendimiento que sin embargo le alcanzó para clasificarse segunda en las eliminatorias al Mundial.

La vocación ofensiva de Gallardo, que consiguió 14 títulos con River, incluidas dos Copas Libertadores y una Sudamericana, promete dar el salto que necesita Ecuador.

"Es un técnico ofensivo que le gusta que sus equipos lleven la batuta y el control del juego", busca la salida de los jugadores "por las bandas para luego en el juego interior rematar ese poder ofensivo", agrega Dávila.

- El vacío de "Supermán" -

Gallardo asumió oficialmente el viernes la dirección técnica de Ecuador con el plan de mantener la base del elenco mundialista, mientras arma su equipo ideal.

En un video difundido por la FEF se observa al DT en Corea del Sur en su primer encuentro con los jugadores ecuatorianos. "Vamos a aprovechar esta estadía acá en Asia para ir conociéndonos entre todos", dijo el Muñeco.

Entre los rostros de los jugadores, que escuchaban atentos las instrucciones, ya no estaba el de Enner Valencia, el delantero de Boca Juniors de 36 años.

"Superman" Valencia se retiró de la selección ecuatoriana tras una amarga participación en el Mundial de Norteamérica 2026, donde la Tri apenas marcó dos goles (a Alemania) en cuatro partidos, pero con el rótulo de goleador histórico del equipo con 49 tantos en 109 partidos.

En su reemplazo, Gallardo convocó para los fogueos en Asia al juvenil Riquelme Angulo (Sunderland, ENG) y reincorporó a Jordy Caicedo (Huracán, ARG).

"Yo trabajo básicamente para poder representar a mi país, es algo que siempre lo soñé de niño", dijo en una entrevista Caicedo, que con el Globo ha marcado 13 goles en 24 partidos.

En su primera experiencia al frente de una selección, el Muñeco se topará con la baja por lesión del delantero Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise, BEL), uno de los revulsivos para el laboratorio de ataque.

Otra bala que no estará en el cartucho de Ecuador será Gonzalo Plata, delantero del Flamengo que fue desafectado de la convocatoria por una lesión muscular.

Gallardo, de 50 años y quien firmó hasta 2030, tendrá suficiente tiempo para hacer un trabajo de arqueología en las canchas ecuatorianas y dar con el santo grial del ataque.

"Debe buscar el jugador que se adapte a su estilo de juego, porque aquí hay materia prima, hay biotipo y ganas de surgir", concluyó Dávila.