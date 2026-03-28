Futbolistas de Irán homenajean a víctimas del ataque a una escuela

La selección masculina de Irán lució brazaletes negros y exhibió mochilas escolares mientras sonaba su himno nacional antes de un partido amistoso contra Nigeria el viernes por la noche, en homenaje a las víctimas de un ataque mortal contra una escuela primaria el primer día de la guerra en Oriente Medio.

El bombardeo contra la escuela, en la ciudad sureña de Minab, el 28 de febrero, mató al menos a 170 personas, entre ellas alumnos y profesores, según las autoridades iraníes.

Antes del saque inicial de su amistoso contra Nigeria, en la localidad turca de Belek, los jugadores iraníes, incluido el exdelantero del FC Oporto y del Inter de Milán Mehdi Taremi, mostraron mochilas escolares rosas y moradas con lazos como las que utilizaban las víctimas.

El ataque ocurrió el primer día en que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con bombardeos en Irán.

En represalia, Teherán atacó objetivos en Israel y en países del Golfo.

Un misil de crucero Tomahawk estadounidense impactó la escuela primaria debido a un error de selección de objetivo, según las conclusiones preliminares de una investigación militar estadounidense citadas por The New York Times.

El diario señaló que el ejército estadounidense había estado bombardeando una base iraní adyacente, de la cual el edificio escolar había formado parte anteriormente.

Las coordenadas del objetivo se establecieron utilizando datos desactualizados, informó el periódico.