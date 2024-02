Futbolista japonés Shinji Okazaki se retirará al final de temporada

El futbolista exinternacional japonés Shinji Okazaki, ganador de la Premier League con el Leicester en 2016, anunció que se retirará al término de la presente temporada.

"He decidido retirarme al término de la temporada. Lo he dado todo como futbolista, pero me he dado cuenta que mi cuerpo está desgastado y que he llegado a mi límite físico", escribió el futbolista en su cuenta Instagram.

El volante de 37 años jugó un papel determinante cuando los 'Foxes' rompieron todos los pronósticos y conquistaron por sorpresa el campeonato inglés, marcando cinco goles en 36 partidos de la temporada 2015-2016, a las órdenes de Claudio Ranieri.

Okazaki fue el autor del espectacular gol que selló la victoria contra el Newcastle y que dio al Leicester una ventaja de cinco puntos al frente de la Premier League con ocho jornadas para el final del campeonato.

También participó en tres Mundiales y ganó la Copa de Asia en 2011. Con 50 goles en 119 partidos, es el tercer máximo anotador de la historia de la selección japonesa.