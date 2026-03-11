Frontenis tiene a sus campeones en el Circuito Nacional

La dupla conformada por Arnulfo Suárez y Henry Pozo conquistaron de manera invicta la final de la primera división del clasificatorio correspondiente al Circuito Nacional de Frontenis tras vencer a Oscar Gómez y Pedro Rueda con parcial definitivo de 30 a 13.

En un fin de semana de mucha actividad cuyo epicentro fue la Sociedad Española de Beneficencia, sirvió de escenario para escoger a los seleccionados nacionales que representarán a la delegación canalera en el próximo evento internacional Panama Open 8, a realizarse del 23 al 28 de marzo, próximo.

La competencia nacional tuvo como finalidad escoger las mejores raquetas de todas las modalidades del deporte raqueta, para tener acción en el torneo “Panama Open” con participación de delegaciones de Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, México, Panamá, entre otros.

El tercer lugar de la categoría fue dominado por el equipo conformado por Carlos Ortega/Ernesto Aleman sobre Jorge Solis padre e hijo por marcador ajustado de 30 a 29.

Tras la disputa de la fase de grupos se celebraron las semifinales. Suarez & Pozo vencieron a Tomas Abraham padre e hijo por 30 a 16; Ortega & Aleman cayeron 30 a 25 ante Gómez & Rueda; Los Solis superaron a la combinación Ernesto Aleman & Demetrio Serracin por 30 a 28.

El evento deportivo busca incentivar y motivar a nuevos atletas para que compitan en la especialidad; de acuerdo con los organizadores competirán en las categorías Abierta A B y C mixto, además de la división máster masculino.

Para la actual temporada se espera aumentar el número de torneos inscritos y aval de la Organización Nacional de Frontenis de Panamá, que otorgaran puntuación en el escalafón nacional en función de la categoría del torneo y el número de participantes en cada campeonato.