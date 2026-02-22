Deportes

Francia se acerca al Grand Slam en el Seis Naciones con sólido triunfo ante Italia

El francés Théo Attissogbe supera la defensa del italiano Monty Loane en partido de la tercera jornada del Torneo Seis Naciones disputado en el Stade Pierre-Mauroy de Lille (norte), el 22 de febrero de 2026 Sameer AL-DOUMY
22 de febrero de 2026

Francia sigue con su imparable marcha en el Torneo Seis Naciones de rugby con una tercera victoria bonificada lograda este domingo ante la Italia de Gonzalo Quesada, a la que derrotó por 33-8 en Lille (norte).

El XV del Gallo encarriló pronto la victoria, con los tries en la primera parte de Louis Bielle-Biarrey (4'), Emmanuel Meafou (15'), Thomas Ramos (29'), a LO que Italia solo pudo responder con una marca de Capuozzo (32') para llegar al descanso con ventaja local por 19-8.

Tras la pausa, el equipo de Fabien Galthié siguió empujando para buscar el punto de bonus ofensivo, que logró con los tries de Gael Drean (72') y Émilien Gailleton (77').

Con este resultado, Francia lidera la clasificación con 15 puntos, seguida por Escocia con 11 tras ganar el sábado a Gales (26-23) e Irlanda con 9, luego de vencer a Inglaterra por 42-21.

El Seis Naciones descansará ahora dos semanas y el sábado 7 de marzo Francia podría sentenciar el título en su visita a Escocia, y cerrará en casa ante Inglaterra una semana después para buscar el Grand Slam, es decir, ganar sus cinco partidos.

