Fonseca, lastrado por la espalda, se despide a la primera en Australia

Roger Federer dijo antes del Abierto de Australia que "el cielo es el límite" para el prometedor tenista brasileño Joao Fonseca, de 19 años, pero este martes, lastrado por una lesión de espalda, volvió a la realidad con una eliminación en primera ronda.

El 28º cabeza de serie, que la temporada pasada ganó títulos en Basilea y Buenos Aires como señal de su potencial, cayó por 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2 tras sufrir físicamente ante el estadounidense Eliot Spizzirri.

Fonseca ha estado lidiando con un problema de espalda, que le obligó a retirarse de los torneos de preparación en Brisbane y Adelaida.

"No me arrepiento de nada", dijo sobre haber venido a Melbourne pese a no estar totalmente en forma.

"No estaba jugando al ciento por ciento, pero al mismo tiempo me da madurez para seguir adelante, para entender mi cuerpo, para entender mis límites", continuó.

"Todavía soy joven y sigo adquiriendo experiencia con eso", añadió.

Fonseca dio un gran salto en Melbourne Park el año pasado tras superar la clasificación y vencer al Top 10 Andrey Rublev.

"Mi espalda está al ciento por ciento, estoy sano otra vez. Solo necesito tiempo y ritmo. Creo que esta temporada va a ser genial para mí", concluyó.