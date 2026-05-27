Fonseca avanza a tercera ronda en Roland Garros con una gran remontada

Reaccionado de manera espectacular, el brasileño João Fonseca (30º) levantó dos sets en contra para terminar imponiéndose al croata Dino Prizmic (72º) por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2 y avanzar a la tercera ronda de Roland Garros.

Fonseca, de 19 años, consiguió así citarse en la siguiente fase con el serbio Novak Djokovic, cuarto del ranking y que persigue a sus 39 años un histórico 25º título del Grand Slam.

El pulso entre Fonseca y Prizmic, que este mismo mes había sido precisamente el verdugo de Djokovic en Roma, reunía a dos de los jugadores jóvenes más prometedores. El tenista sudamericano demostró una enorme fortaleza mental para levantar un partido que parecía tener perdido.

Lo hizo además con autoridad y paso firme ante un adversario que se hundió físicamente con el transcurso del encuentro: Prizmic, de 20 años, se apuntó las dos primeras mangas y luego solo pudo sumar cinco juegos ganados en las tres siguientes.

Fonseca es la gran esperanza brasileña en este Roland Garros, donde Beatriz Haddad Maia (91ª), exnúmero 10 mundial y semifinalista en París en 2023, quedó eliminada el domingo en la primera ronda.