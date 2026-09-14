Flamengo y Palmeiras defienden sus ventajas a orillas de las semis de la Libertadores

A la caza de una nueva semifinal en la Copa Libertadores, Flamengo y Palmeiras defenderán esta semana las ventajas cosechadas en la ida de cuartos, que dejó bien parado a Fluminense y con todo por jugar a Corinthians y Estudiantes.

- Palermo ante los 'viejos' del Flu -

El primer integrante de unas semifinales que podrían ser completamente brasileñas se conocerá el martes en Vicente López, el hogar de la gran revelación de la Copa: el Platense de Martín Palermo.

El letal exgoleador de Boca Juniors comanda al Calamar en su primera experiencia en el mayor certamen de la región, al que clasificó tras ganar su única liga argentina en junio de 2025.

Pero este club centenario, que formó a David Trezeguet y Mauro Zárate, tiene todo en contra para seguir con vida en la Libertadores luego de caer 2-0 en su visita al Maracaná la semana pasada.

"Haremos lo posible para poder revertir el resultado", avisó no obstante Palermo, cuyo equipo pena por acercarse a los playoffs del torneo local.

Fluminense lo dejó con un pie por fuera con una primera media hora fulminante en Rio de Janeiro, donde dos de sus cuatro veteranos más destacados, Hulk y Ganso, brillaron con anotaciones o asistencias.

El delantero de 40 años y el creativo de 36 forman la espina dorsal del Tricolor carioca junto a otros hombres de experiencia y gran presente, como el portero Fábio (45) y el central Thiago Silva (41).

"Creo mucho (en el título, el segundo del Flu tras el de 2023). Tenemos un plantel muy fuerte y capaz", dijo el entrenador brasileño Marcão al portal Globo Esporte.

- Deyverson y la ley del ex -

Son conocidos los temores de los brasileños por jugar en la altura de Quito (2.850 msnm). Y los miedos pueden acrecentarse cuando el subcampeón Palmeiras se reencuentre el miércoles con un viejo conocido, Deyverson.

El controvertido delantero fue el gran fichaje de Liga de Quito, el Rey de Copas que sueña con llevar el trofeo a Ecuador por primera vez desde 2008.

Pero Deyverson (8 goles en 39 juegos de todas las competencias) perdió el puesto con Michael Estrada y la prensa local asegura que no continuará en el club en 2027.

El brasileño jugó los últimos minutos de la caída 1-0 en Sao Paulo, donde fue aplaudido por la torcida palmeirense. Es recordado por haber marcado el gol ante Flamengo que dio a Palmeiras el título de la Libertadores 2021.

"Nadie discute las cualidades que él tiene", dijo el lateral uruguayo del Verdão, Joaquín Piquerez, a ESPN. "Ojalá que él aún no se haya adaptado 100% a jugar en la altura y sufra un poco".

Descolgados en la lucha por la corona de su país, los Albos recibirán a uno de los máximos favoritos al cetro, que además está sumergido en una pelea descarnada con Flamengo por el título del Brasileirão.

El vencedor de esta llave luchará en octubre ante Fluminense o Platense por el pase a la final del 28 de noviembre en Montevideo.

- La misión de Depay -

El Corinthians del neerlandés Memphis Depay ya hizo parte de la tarea para regresar a la semifinal. La única vez que disputó esa instancia, en 2012, alzó la Copa tras vencer a Boca.

El Timão rescató un punto (1-1) de su visita a Estudiantes en La Plata y se jugará la vida el miércoles en Sao Paulo.

Pero los paulistas aterrizan en una situación complicada, con cuatro derrotas y un empate, el de la ida, en sus últimos cinco partidos disputados en todos los certámenes.

Con Joaquín Correa, Guido Carrillo y Fernando Muslera, el Estudiantes del DT uruguayo Alexander Medina aspira a jugar unas semis por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta y hasta ahora última Libertadores.

El vencedor chocará en semifinales con Flamengo o Independiente del Valle.

- El campeón cierra la fase -

El Fla y su constelación de estrellas cerrarán los cuartos de final el jueves en Rio. Tienen medio boleto en la siguiente fase después de imponerse 2-0 en la altura de Quito.

Pero el campeón defensor no quiere dejar nada al azar, menos en plena batalla por defender la corona en la liga brasileña.

¿Una razón para soñar? El momento estelar del ídolo Bruno Henrique, autor de un tanto en la ida y del gol de la agónica victoria liguera 2-1 ante Corinthians el domingo.

"Estoy aquí para servir al Flamengo, hay que estar a la altura de esta camiseta", dijo el atacante, de 35 años.

Enfrentará, sin embargo, a un equipo que se ganó a pulso su mote de Matagigantes.

Líder avasallante de la liga ecuatoriana, Del Valle buscará su segundo boleto para la ronda de los cuatro mejores, diez años después de perder la final copera con Atlético Nacional de Medellín.