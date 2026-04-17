Fils, Jodar, Rublev y Medjedovic semifinalistas del ATP de Barcelona

El francés Arthur Fils derrotó este viernes al segundo cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti, y avanzó a semifinales del ATP 500 de Barcelona, donde se enfrentará al local Rafael Jodar, la revelación del torneo.

El ruso Andrey Rublev y el serbio Hamad Medjedovic se enfrentarán por el otro boleto a la final del certamen en la ciudad condal.

Fils, de 21 años y trigésimo del ránking mundial, se impuso por 6-3 y 6-4. Aprovechó su tercer punto de quiebre para ponerse arriba en el segundo set 5-3 y luego selló la victoria con su servicio.

"Estoy contento con el rendimiento de hoy, bastante sólido de principio a fin", dijo el galo. "Con Lorenzo siempre es muy duro, porque puede cambiar el ritmo".

El sábado jugará en semifinales contra la sensación del ATP de Barcelona, el joven español Rafael Jodar, que derrotó al británico Cameron Norrie, 24 del escalafón, por 6-3 y 6-2.

Jodar, de 19 años, ganó sus tres partidos en este torneo en sets corridos.

En el puesto 55 de la ATP, el ibérico logró tres quiebres en una primera manga cambiante, en la que también cedió dos veces su servicio. Remató a Norrie en el segundo set con quiebres en el quinto y séptimo juegos para llevarse el triunfo.

"Queremos más, tenemos que seguir, será una nueva batalla mañana y gracias a los aficionados por venir a apoyarme", dijo Jodar. "Soy una persona tranquila y esa mentalidad me ayuda a manejar partidos como este".

Más temprano, Andrey Rublev venció al checo Tomas Machac por 6-4 y 6-3.

El ruso, decimoquinto del mundo, se enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, que proviene de la qualy y este viernes derrotó al portugués Nuno Borges por 7-6 (8/6) y 6-2.

-- Resultados del viernes en el ATP 500 de Barcelona:

- Cuartos de final

Andrey Rublev (RUS/N.5) derrotó a Tomás Machac (CZE) 6-4, 6-3

Hamad Medjedovic (SRB) a Nuno Borges (POR) 7-6 (8/6), 6-2

Rafael Jodar (ESP) a Cameron Norrie (GBR/N.7) 6-3, 6-2

Arthur Fils (FRA/N.9) a Lorenzo Musetti (ITA/N.2) 6-3, 6-4