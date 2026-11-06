Ferrari, con la tensión alta y sometido a los egos de Hamilton y Leclerc

Alta tensión en Ferrari: tras el incidente en el Gran Premio de México, el director de la escudería, Fred Vasseur, parece impotente ante la lucha de egos entre Lewis Hamilton, acusado de comportarse como Al Capone, y un Charles Leclerc muy agresivo en pista.

La rivalidad es habitual entre los pilotos de una escudería puntera como el mítico equipo del Cavallino Rampante. Pero se había mantenido más o menos bajo control hasta que el británico y el monegasco se enzarzaron en una cruda batalla desde las primeras curvas de la carrera en México del domingo pasado.

Luego de salir desde la pole position y la tercera posición, respectivamente, Hamilton y Leclerc estuvieron a punto de chocar y se salieron brevemente de la pista. Terminaron segundo y cuarto, en lugar de lograr un posible doblete, y dejaron la victoria al Red Bull de Max Verstappen.

El inglés de 41 años, con siete títulos mundiales y 400 Grandes Premios de F1 en sus manos, incluido el de Brasil de este domingo, está enojado desde entonces.

Hamilton reclamó en ese mismo momento por la radio de su monoplaza una sanción contra Leclerc, quien, según él, se jugó "el todo por el todo". Y el jueves, en Sao Paulo, se mostró "evidentemente molesto" por este nuevo incidente con su compañero de equipo.

- "Difícil de digerir" -

Al asegurar que le "importa realmente muy poco lo que la gente piense de sus comentarios a corazón abierto", el británico acusó al monegasco de ser más agresivo con sus propios compañeros en Ferrari que con sus rivales.

"Veo lo mismo que ustedes (...) Si miramos a sus compañeros de equipo, fue igual con Sebastian (Vettel) y con Carlos (Sainz)", ambos antiguos pilotos de la Scuderia, afirmó.

Hamilton está aún más molesto con Leclerc porque este ya había arruinado su inicio de carrera en septiembre en Monza, donde lo empujó hacia la grava en la primera chicane.

El monegasco, de 29 años, reconoció entonces el error: "Después de revisar la secuencia, hablamos con Lewis. Sé, por supuesto, que fui demasiado lejos en la curva número dos y se lo dije a Lewis. Creo que lo que debemos hacer o evitar en el futuro está muy claro".

Estas palabras no tuvieron consecuencias en México y será necesario un nuevo intercambio de puntos de vista entre los dos compañeros de equipo.

Hamilton ha exigido una verdadera "conversación" sobre "grandes problemas" dentro de Ferrari, especialmente en lo relativo a las normas en caso de duelo en carrera.

Para el británico, la explicación debe producirse cuando regresen a Europa y debe ser dada por el director del equipo, Frédéric Vasseur, raramente librado de las críticas de la prensa deportiva italiana.

El ingeniero francés, llegado a Maranello en 2023, ha lucido estos días desarmado ante esta guerra de egos entre sus pilotos, aunque pareció desautorizar a Leclerc por el incidente en México, que le será "difícil de digerir".

- Leclerc exento de ruedas de prensa -

Charles Leclerc, por su parte, ha tomado cierta distancia respecto a los acontecimientos: tras el Gran Premio de México, regresó a Europa para estar junto a su esposa Alexandra, que dio a luz el martes a una niña, Bianca.

Exento de sus obligaciones con la prensa el jueves en Sao Paulo, aún no ha vuelto sobre el tema, pero estará igualmente en pista a partir del viernes.

El antiguo piloto Ralf Schumacher criticó la ira de Hamilton.

"¡No se exige una sanción por radio contra tu propio compañero de equipo!". "Hablar como Al Capone y amenazar diciendo: 'Tenemos un gran problema', es como si el perro dictara la ley a su dueño", dijo.

A falta de cuatro carreras, las fuertes tensiones internas en Ferrari benefician a Mercedes.

La escudería de las Flechas de Plata tiene prácticamente seguro la conquista del título de constructores, quizá incluso este mismo domingo, con 126 puntos de ventaja sobre Ferrari.