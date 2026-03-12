Fernando Alonso vaticina otro fin de semana "difícil" en el GP de China

El piloto español Fernando Alonso vaticinó este jueves otro fin de semana complicado en el Gran Premio de China debido a la evolución insuficiente de su Aston Martin, después de no haber podido terminar la carrera inaugural de la temporada en Australia.

Aston Martin sufrió un debut de pesadilla por graves problemas con su unidad de potencia Honda y la falta de piezas de repuesto.

El bicampeón del mundo (2005 y 2006) Alonso y su compañero Lance Stroll tuvieron que soportar una vibración extrema en el chasis provocada por la unidad de potencia, que incluso hizo temer daños a los pilotos.

"La situación, por desgracia, no ha cambiado en cuatro o cinco días desde Melbourne, así que será un fin de semana difícil", dijo Alonso a los periodistas en el Circuito Internacional de Shanghái.

"Limitaremos las vueltas en una o dos sesiones porque vamos justos de piezas. Estaré contento si nos vamos de China con unos entrenamientos más o menos normales, una clasificación más o menos normal", dijo el español de 44 años.

"¿Qué puedo hacer dentro del equipo? Trabajar más duro, ayudar a Honda todo lo que pueda. Podemos destinar recursos para ayudar a Honda con la unidad de potencia. Somos un solo equipo, es un comienzo lleno de baches que espero que no dure demasiado", continuó.

"Estamos apretando, tenemos gente muy talentosa en el equipo, así que espero que en un par de grandes premios podamos tener un fin de semana normal", añadió.

Alonso pidió paciencia para que Aston Martin pueda pelear por los primeros puestos.

"Ser competitivos llevará más tiempo. Una vez que solucionemos la fiabilidad, iremos por detrás en potencia y demás", dijo.

El piloto más veterano de la parrilla habla desde la experiencia que le da haber pilotado coches de generaciones muy diferentes, desde los antiguos motores de gasolina V10 hasta la compleja configuración híbrida actual.

A pesar de los problemas, dijo que afronta con entusiasmo el desafío de los nuevos autos en la que podría ser su última temporada en la parrilla. Su contrato con Aston Martin expira a finales de 2026.

"¿Disfrutamos conduciendo estos autos? Sí, porque nos encanta competir", sentenció Alonso.

"Hago cuatro o cinco carreras de 24 horas porque me encanta competir y me encanta conducir. Así que, si te subes a un F1, disfrutas yendo rápido. Pero es un desafío, un desafío diferente".