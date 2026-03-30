Fedebeis anuncia sanciones por riña, Veraguas no jugará contra Chiriquí

El pelotero Juan Aizpurúa, de la provincia de Veraguas, fue sancionado con cuatro años de suspensión por su participación en la riña registrada el pasado 28 de marzo en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, anunció la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Aizpurúa se encuentra detenido luego de que una jueza de garantías dictaminara la medida cautelar de seis meses de cárcel mientras dure el proceso de investigación por tentativa de homicidio, al golpear con un bate en la cabeza al pelotero santeño Yeison Austin.

En la resolución 02-26Ct también se establecen 15 partidos de suspensión para el director del equipo de “Los Indios”, Abdiel Ramos. Además, se dictó la suspensión por cuatro partidos para los jugadores de la novena de Los Santos, Ismael Velasco y Yeison Austin, así como para los de Veraguas: Erick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Rayna.

Las sanciones establecidas por la comisión técnica se tomaron luego de la evaluación de los informes arbitrales, técnicos y de los videos, conforme al reglamento disciplinario, detalló el comunicado de la Fedebeis.

Mientras tanto, el equipo veragüense emitió un comunicado en el que anunció que no jugarán contra Chiriquí esta noche, en protesta por lo que califican como parcialidad en el proceso.

En la nota acusan a la Fiscalía de “no actuar en igualdad de condiciones” y cuestionan que los peloteros Ismael Velasco y Yeison Austin no sean sancionados con mayor severidad.

“Exigimos una sanción para los peloteros (Ismael Velasco y Yeison Austin) y que la Policía Nacional detenga a Ismael Velasco por la golpiza que le dio al señor Adolfo Reina (padre), de 62 años, papá de Adolfo y Javier Reina. Exigimos pena máxima, como dice la ley, por lesiones severas a una persona de la tercera edad, en este caso, padre de nuestros peloteros”, expresa la nota.

Para los administrativos de la novena de Veraguas se está actuando con parcialidad y la federación no está interviniendo, denunciaron.