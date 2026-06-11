Fallece el navegante francés Charlie Dalin, vencedor de Vendée Globe en 2025

El navegante francés Charlie Dalin, vencedor de la Vendée Globe 2024-2025, falleció la noche del miércoles a los 42 años víctima de un cáncer, anunció su familia a la AFP.

"Con una profunda tristeza nuestra familia y yo misma anunciamos el deceso de mi marido Charlie Dalin, tras una larga enfermedad", escribió su mujer Perrine Le Pape en un texto transmitido a la AFP.

Dalin se impuso en 2024-2025 en la durísima prueba Vendée Global, tras ser diagnosticado a finales de 2023 con un tumor del estroma gastrointestinal.

Antes de su victoria, completada en el tiempo récord de 64 días, 19 horas y 22 minutos, Dalin solo había participado en una edición previa de la Vendée Globe, en 2020-2021.