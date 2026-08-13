Fabien Barthez se une al equipo técnico de Zidane en selección francesa

El exguardameta francés Fabien Barthez, campeón del mundo en 1998, formará parte del equipo técnico de Zinedine Zidane en la selección francesa, anunció el jueves la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El exjugador de 55 años será el responsable de entrenar a los porteros de la selección.

Exjugador del Toulouse, Mónaco, Marsella y Manchester United, Barthez había trabajado previamente como consejero de la selección para los seleccionadores Raymond Domenech y Laurent Blanc, pero no ocupó ningún cargo durante los 14 años en los que Didier Deschamps dirigió a Francia.

Deschamps, Barthez y Zidane ganaron juntos como jugadores el Mundial 1998 de Francia.

La FFF anunció también la contratación como asistentes de David Bettoni y Hamidou Msaidie, colaboradores próximos a Zidane que ya trabajaron con él durante sus dos pasos por el Real Madrid.

Otra incorporación, Gregory Dupont, que ejercerá de Consejero de Estrategia y Rendimiento, también trabajó con Zidane en el club blanco.

Nombrado como seleccionador el 28 de julio para suceder a Deschamps, Zidane dirigirá su primera convocatoria de los Bleus en septiembre.

Su primer partido como seleccionador será un duelo de Liga de Naciones en Turquía, el 25 de septiembre.