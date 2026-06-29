"Extraordinario", "formidable": el regreso de Serena Williams anima el inicio de Wimbledon

Alegría, incredulidad, miedo a enfrentarse a ella: el gran regreso a sus 44 años de Serena Williams al tenis individual, programado el martes en Wimbledon, no deja a nadie indiferente en el All England Tennis Club.

"Estoy impaciente por verla jugar" el martes contra la australiana Maya Joint (N.87 del ranking WTA), declaró la número 1 mundial Aryna Sabalenka.

"No sé hasta dónde puede llegar" en el cuadro pero "lo que ha logrado es formidable", valoró la bielorrusa sobre la estadounidense, que lideró durante 319 semanas el ranking femenino.

"Creo que todo el mundo tiene ganas de venir a animarla a la Central", declaró el lunes Sally Bolton, directora general del All England Tennis Club.

Desde la organización "cruzábamos todos los dedos en silencio esperando que se produjera. Es un icono de este deporte. Será sin duda el boleto a tener el martes", insistió.

"Volver tras haber estado ausente del circuito durante varios años, siendo madre de dos hijos, y tanto esfuerzo (...) es extraordinario", insistió el exnúmero 1 mundial Novak Djokovic, con 24 títulos de Grand Slam en su palmarés en categoría simple, uno más que Williams.

"La he visto más en la sala de entrenamiento aquí que cuando estaba en la cima, eso dice mucho sobre su voluntad de que este regreso vaya lo mejor posible", añadió el serbio de 39 años, que podrá asistir a la entrada en liza de Williams el martes, ya que su partido de primera ronda está programado el lunes, al igual que Sabalenka.

También podría asistir como público la joven Mirra Andreeva (N.5). Semanas después de haber logrado en Roland Garros el primer título Grand Slam de su carrera, la rusa de 19 años siguió con nervios el sorteo del cuadro realizado el viernes.

"Estaba haciendo calentamientos para mi entrenamiento y miraba de reojo la ceremonia del sorteo. Creo que nadie quería caer contra Serena en primera ronda. Al menos yo, ¡me habría estresado mucho!", dijo entre risas Andreeva, que finalmente se medirá a la polaca Magda Linette (N.59).

- Joint se ve con opciones de ganar -

La rival de Serena, Maya Joint, prefiere no dar demasiadas vueltas a una entrada en liza que la situará bajo todas las miradas.

"Cuando supe que había recibido una invitación" para el cuadro individual tras dos partidos de dobles en Queen's y Berlín en junio, "una parte de mí quería vivir la experiencia de jugar un partido contra ella", aseguró la australiana.

"Será un partido difícil pero a pesar de ello creo que tengo opciones de ganar", valoró Joint, pese a una primera mitad de temporada irregular.

La gran incógnita es el nivel de juego con el que llegará al martes Serena Williams después de una ausencia tan larga, y una edad en la que la mayoría de deportistas suelen llevar ya varios años retirados.

Invitada por la prensa a dar alguna pista, su hermana mayor Venus declinó.

"Podéis ir a verla jugar en las pistas" de entrenamiento, sugirió Venus Williams, que disputará el torneo de dobles junto a Serena.

"Esa es probablemente vuestra mejor opción" de averiguar algo, valoró.

Precisamente en un entrenamiento, Serena Williams atrajo a un centenar de espectadores el sábado, en la pista número 12.

La leyenda ha llegado a Londres con unas expectativas "claramente diferentes", según explicó.

"Por primera vez en mi carrera (...) creo que disfrutaré de verdad del hecho de estar aquí", avanzó dos días antes de su entrada en liza, que abordará un poco "nerviosa", "como antes de cada partido de mi vida".