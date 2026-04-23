Expectativa por nominaciones para el Día del Trabajador

Hoy se conocerán los inscritos al clásico Día Internacional del Trabajador a disputarse este próximo 3 de mayo en distancia de 1,800 metros y por bolsa de 30 mil dólares. Ejemplares de la talla de Bozz Baruc, Come Candela y el argentino Nux, sobresalen entre los posibles inscritos a este magno evento muy esperado por la afición hípica.

Bozz Baruc, ejemplar importado ganador de la triple corona a los 2 años viene de efectuar un trabajo el pasado 17 de abril de 8 postes en 1,44.2 fácil en silla con la conducción de Abdiel Jaén contraparando 2,01.2 los 9 furlongs.

Mientras Come Candela ganador del clásico Alberto “Pitin” De Obarrio y Archibald De Obarrio Boyd registró el 16 de abril, 1,200 en 1,16 flat y contraparó 7 furlongs en 1,29.2 exigido en silla por el fusta Lorenzo Lezcano.

Por su parte, el ejemplar argentino Nux, efectuó un trabajo entre carreras el 11 de abril totalizando un tiempo de 1,20 flat los 1,300 metros contraparando los 7 postes en 1,27 flat con la monta de Jimmy Carrión. Otros ejemplares que aparecen en el radar para ser inscritos son Into Justice, Sol Abuelo Carlos, El Sajón y Motek.

Es importante informar que este clásico es antesala a la 97ava. versión del Clásico Presidente de la República, a disputarse el domingo 7 de junio donde los mejores de esta generación de tresañeros podrán enfrentar a estelaristas como Takao, Imperante y el campeón de la Copa Confraternidad 2025, Spectacular Winner.

Este año se espera mayor inscripción de ejemplares importados sobre los nacionales. Recordemos que la versión 65 la dominó el estadounidense Senescal.