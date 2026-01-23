Exitoso primer encuentro de Voluntarios a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Los organizadores recalcan que el voluntariado es una actividad no remunerada. Sin embargo, los participantes recibirán alimentación durante sus turnos, una certificación académica, entre otros beneficios, y además la experiencia única de formar parte de un evento deportivo internacional. 'El único requerimiento que estamos solicitando es que los aplicantes fueran mayores de edad, pero como tenemos varias áreas por cubrir, nos hemos encontrado con personas que ya han tenido contacto con el mundo del deporte y también muchos estudiantes universitarios', señaló María Cristina Guizado, directora administrativa del programa de voluntariado de la Universidad Latina.