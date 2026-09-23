Exestrella de la NFL Antonio Brown acepta acuerdo que reduce cargos por caso de tiroteo

Antonio Brown, exestrella de la NFL y campeón del Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, aceptará un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio por intento de homicidio derivado de un tiroteo ocurrido el año pasado en Miami, informó este miércoles su abogado.

El exreceptor estaba acusado de haber disparado contra otro hombre durante un altercado ocurrido en mayo de 2025 en un evento de boxeo amateur en Miami. Según la acusación, Brown arrebató el arma a un guardia de seguridad y efectuó varios disparos durante la confrontación.

El exjugador, de 38 años, siempre sostuvo que actuó en defensa propia después de ser atacado por varias personas que intentaban robarle joyas y agredirlo físicamente. Inicialmente se había declarado inocente de los cargos.

Su abogado, Mark Eiglarsh, indicó que Brown sigue convencido de que habría sido absuelto en un juicio, pero decidió aceptar una propuesta de los fiscales para cerrar el caso.

"El cargo penal contra Brown pasará de intento de homicidio a un cargo significativamente menor y libertad condicional", señaló Eiglarsh en un comunicado enviado a la AFP.

Tras "más de diez meses y medio de incertidumbre, Brown y su familia han tomado la difícil decisión de cerrar este capítulo", agregó el abogado.

Eiglarsh explicó que el exjugador tiene ocho hijos y que la prolongación del proceso judicial estaba afectando sus posibilidades de acceder a acuerdos de patrocinio y otras oportunidades comerciales.

Brown formalizará el acuerdo el próximo miércoles ante un tribunal de Miami. Aunque la defensa no precisó cuál será el nuevo cargo, varios medios estadounidenses informaron que el exdeportista se declarará "no me opongo" a una acusación de agresión agravada.

El caso se suma a una larga lista de problemas legales para Brown, una de las figuras más talentosas y controvertidas de su generación. El receptor brilló durante gran parte de su carrera con los Pittsburgh Steelers antes de conquistar el Super Bowl de 2021 junto a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers.

Su trayectoria en la NFL terminó de manera abrupta en 2022 cuando abandonó el campo en pleno partido de los Buccaneers frente a los New York Jets, en una escena que recorrió el mundo del deporte.