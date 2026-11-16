El ex tricampeón mundial de boxeo Jorge Luis Linares, de 41 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, informó este lunes su asociación deportiva.

Según reportes de prensa, el venezolano Linares, quien de acuerdo con sus redes sociales radica en Miami, Florida, intentó tomar el domingo un vuelo de retorno desde Texas, sur de Estados Unidos, tras participar de un evento deportivo.

El entrenador Freddie Roach había publicado el fin de semana en su cuenta de Instagram una foto que se tomó con Linares en El Paso.

"Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Que locura", publicó "El Niño de Oro" en su cuenta de la red social X el domingo por la mañana. Su detención fue confirmada este lunes por el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza.

"Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia. Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge", escribió en sus redes sociales.

El bufete de abogados Wilner & O'Reilly aseguró por teléfono a la AFP que se hace cargo del caso.

"El señor Linares se encuentra legalmente en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades. Estamos trabajando de manera estrecha con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver este asunto lo antes posible", detallaron en una nota entregada a la prensa.

Dijeron confiar en la posición del exboxeador. "Los procesos migratorios siguen procedimientos establecidos, y esos procedimientos toman tiempo".

La AFP solicitó un comentario del ICE sobre las circunstancias de la detención, sin obtener inmediatamente una respuesta.

Nacido en Barinas, Venezuela, Jorge Luis Linares fue uno de los principales exponentes del boxeo venezolano de su generación. Conquistó títulos mundiales en tres categorías: pluma, superpluma y ligero, durante su carrera de dos décadas.

Ganó su primer título mundial, de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en 2007. Posteriormente, fue campeón superpluma de la AMB de 2008 a 2009 y ligero de la AMB y el CMB de 2014 a 2018.

Se retiró en 2023 tras una derrota ante el británico Jack Catterall en Liverpool, finalizando su carrera con un récord de 47 victorias, 29 por nocaut, y nueve derrotas.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, Estados Unidos ha endurecido su política migratoria, con una ampliación de las operaciones de arresto y deportación.