Evite quedar atrapado en el tranque por cita ciclista

REDACCIÓN | El próximo domingo 19 de abril, debido al evento ciclista Gran Fondo Océano a Océano, se estarán realizando cierres temporales en la autopista panamá-Colón, de 5:00 a.m. a 12:00 p.m.

Entre los Tramos cerrados estarán: Desde el km 59 en Cuatro Altos, sentido Colón – Panamá; Acceso desde el intercambiador de Sabanitas hacia Panamá. Por ello, se pide tomar la Vía Transístmica como Ruta alterna. De igual manera, la organización del evento también anunció una serie de cierres viales temporales, parciales y totales desde Colón hasta la Ciudad de Panamá.

Por lo que recomiendan a la población “planificar recorrido con anticipación para evitar inconvenientes”. de 5:00 a.m. a 7:00 a.m., en el Paseo Centenario, de Colón, desde calle 1ra. hasta calle 16. de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. en la Avenida Bolívar, Puente Atlántico y Vía a Sherman. de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Vía Forestal en ambas direcciones (Puente Centenario-Chilibre). Para conocer más ingrese al sitio web de la carrera o a la cuenta en redes: gf_panama