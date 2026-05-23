“Estoy súper orgullosa”, festeja Putellas tras la cuarta Champions del Barça

La capitana del Barcelona, Alexia Putellas, se declaró “súper orgullosa” este sábado por levantar su cuarta Champions europea tras imponerse en la final al Lyon francés (4-0).

“La cuarta Champions, se dice pronto, creo que llevamos diez (torneos) como profesionales, consideradas profesionales dentro de la estructura del club, y van cuatro. Estoy súper orgullosa”, dijo Alexia a ESPN tras el encuentro.

“Es un privilegio formar parte de esta etapa, de esta era del club”, añadió la dos veces Balón de Oro.

Alexia, que volvió a romper en lágrimas tras la victoria, aseguró que “aunque a veces no lo parezca, soy una persona muy sensible y me he emocionado porque al final ha salido todo redondo”.

“Era el plan de partido, sabíamos que en la segunda parte nos iban dejar espacios y que lo que habíamos perdonado en la primera no podía pasar y así ha sido”, explicó tras golear 4-0 al Lyon en la final de Champions.

“Estoy muy contenta de estar aquí y de haber levantando la cuarta Champions”, añadió.

Leyenda del club azulgrana, Alexia evitó hablar sobre si dejará el club tras esta temporada.

“Si la gente está feliz, hay que seguir felices, es un momento de felicidad. Hay que disfrutar, estar muy presentes, saborearlo bien porque al final cuesta muchísimo” ganar una Champions, aseguró.

“Creo que es un día para estar muy orgullosas, hoy, y te diría que todas las temporadas, de lo que está haciendo este equipo”, aseguró.

“Creo que esto es un antes y un después y por eso digo que estoy muy orgullosa de forma parte de esta era”, añadió la capitana azulgrana, que agradeció a los aficionados el apoyo que les han aportado durante toda la temporada.