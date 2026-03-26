Estadounidense Gauff avanza a su primera final del WTA 1000 de Miami

Coco Gauff, la gran figura del tenis estadounidense, alcanzó este jueves su primera final del WTA 1000 de Miami con un rotundo triunfo frente a la checa Karolina Muchova.

Gauff, cuarta sembrada, sometió a Muchova (13) por un doble 6-1 en la primera semifinal del torneo.

La otra semifinal la disputaban también el jueves la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, las dos mejores del ránking mundial.

El tercer lugar de la clasificación de la WTA pasó este jueves a manos de Gauff. A la estadounidense le bastaba con llegar a la final para desbancar del podio a Iga Swiatek, tras el descalabro de la polaca en su debut en Miami.

Criada en Delray Beach, a las afueras de Miami, Gauff será el sábado la finalista estadounidense más joven del certamen desde Serena Williams en 2003.

El camino hasta la última estación de su torneo local estuvo en los últimos años plagado de sinsabores.

Eliminada en octavos de final en las últimas dos ediciones, la vigente campeona de Roland Garros tampoco parecía llegar este año en su mejor momento de forma.

Gauff necesitó llegar al set de desempate en los primeros cuatro cruces, pero este jueves arrolló a una Muchova que había dejado en el camino a rivales de mucha más entidad.

La checa, que en febrero ganó su primer trofeo WTA 1000 en Doha, tuvo un inicio favorable al romper el servicio de Gauff en el juego inicial.

Pero esa advertencia fue lo único que necesitó Gauff para reactivarse ante una rival a la que había ganado sus cinco duelos anteriores.

Muchova le facilitó la tarea cometiendo 17 errores no forzados en el primer set, por siete de Gauff.

La joya local no frenó el ritmo tras embolsarse la primera manga y encadenó un total de 10 juegos consecutivos para avanzarse 4-0 en el segundo set y celebrar radiante el triunfo frente a su público.