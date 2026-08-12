Estadounidense Ben Shelton avanza a la final del Masters 1000 de Montreal

El estadounidense Ben Shelton derrotó el miércoles a su joven compatriota Learner Tien y se clasificó para la final del Masters 1000 de Montreal, en la que defenderá el título logrado el año pasado.

Shelton no tuvo piedad de Tien, de 20 años, y le ganó 6-2 y 6-3 en una hora y 24 minutos de juego.

El jueves, Shelton chocará contra su compatriota Brandon Nakashima en busca de su cuarto trofeo de esta temporada, tras los de Stuttgart, Múnich y Dallas.

Será la primera final entre estadounidenses en un Masters 1000 desde 2003, cuando Mardy Fish y Andy Roddick pelearon por el título en Cincinnati.

"Estoy súper contento con el rendimiento. Learner plantea muchos problemas para mi juego. Es un desafío a superar", dijo Shelton sobre Tien, el semifinalista más joven de Estados Unidos en un Masters 1000 desde Roddick en 2002.

Shelton, pareja de la estrella del fútbol Trinity Rodman, encadena 11 partidos ganados seguidos en Canadá, donde el año pasado alzó el título en una edición disputada en Toronto.

El zurdo de Atlanta, de 23 años, encarriló el triunfo ante Tien al sumar al hilo los últimos cuatro juegos del primer set.

En la segunda manga se adelantó por 3-0 y se mantuvo en control pese a que necesitó de atención por un corte en su codo izquierdo que se produjo al chocar contra el fondo de la pista.

El percance no le impidió acabar con la resistencia final de Tien, contra el que había perdido sus dos únicos enfrentamientos.