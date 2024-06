Esperanzados en dar la talla

Thomas Christiansen todavía aspira a que la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá haga un digno papel en la Copa América 2024, en Estados Unidos (EEUU).

La Roja canalera, ubicada en el grupo D, debutará el domingo 23 de junio (8 pm), ante Uruguay, en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida.

Su segundo partido será ante EEUU el jueves 27 de junio, a las 5 pm, en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta, Georgia. Y cierra esta fase inicial, el lunes 1 de julio frente a Bolivia, a las 8 pm, en el Inter&CO Stadium, en Orlando, Florida. “...vamos a ir a la Copa América a hacer lo mejor posible y ojalá sacar buenos puntos y a ver si podemos dar la sorpresa...tenemos que dar el 250%, si queremos tener opciones”, señaló el entrenador hispano-danés, luego que su equipo perdiera 0-1 en el Estadio Rommel Fernández, el pasado 16 de junio, en un amistoso ante Paraguay; el último ensayo de cara al torneo continental. La convicción del DT no es compartida por varias voces del fútbol criollo.

Freddie Tobar, de la barra ‘La Albinegra’, fanáticos de Tauro FC, considera que el DT debe aprovechar la explosividad de sus jugadores y ve factible sacar victorias ante EEUU y Bolivia: “Deben creérsela, ser fieles a su estilo ofensivo y meter goles, de nada vale atacar, sino anotas”.

“A Panamá solo la veremos participar. No le veo oportunidades. Esta copa no puede ni servirnos como preparación, pues las eliminatorias mundialistas siguen el próximo año y para eso se trajo al técnico, para que nos clasifique”, indicó Juan Carlos Delgado, conocedor de fútbol. “Ante Uruguay y EEUU, no tenemos con qué ganarles, puede que superemos a Bolivia, pero esto es fútbol y quien sabe, de manera fortuita se les podría ganar”, añadió.

Para el exfutbolista Pércival Piggott “es preocupante la falta de gol del equipo. Christiansen debe tomar esta semana previa a la Copa para reforzar los aspectos defensivos y ofensivos, pues lo que se viene será difícil”.

El exseleccionado nacional pide “más concentración a nuestros delanteros para definir, pues se crean chances, se está llegando [a la portería del rival] y son goleadores”.

En la edición 2016, Panamá no logró pasar la fase de grupos, aunque sumó 3 puntos, gracias a la victoria 2-1 sobre Bolivia, que perdió sus tres partidos, pero poco pudo con Argentina (5-0) y Chile (4-2), que fueron los que avanzaron a cuartos de final.