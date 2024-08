España y Francia, con un ojo en la final de París 2024

Las puertas del Parque de los Príncipes están entreabiertas, pero solo permitirán el paso de dos selecciones. España, Francia, Marruecos y Egipto lucharán por cruzarlas por completo cuando disputen el lunes las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París-2024.

La Roja, uno de los dos semifinalistas que conoce el peso de la medalla de oro, tras la conquistada en Barcelona-1992, espera firmar un doblete luego de que su combinado de mayores ganara la Eurocopa de Alemania en julio.

Pero al frente, en Marsella (16H00 GMT), tendrá a unos marroquíes que desde el Mundial de Catar-2022 han avisado al mundo que sus buenos resultados no tienen nada que ver con la suerte.

En el otro lado del cuadro, la Francia que dirige Thierry Henry está muy motivada después de despachar en cuartos de final a su nuevo némesis, la Argentina de Javier Mascherano.

Pero Egipto, segundo embajador de la llama africana, medirá en Lyon (19H00 GMT) la fuerza de los campeones de Los Ángeles 1984, respaldados en masa por la fuerza de sus hinchas azules, blancos y rojos.

- Camino hacia el doblete -

Tras tener partidos discretos, España mostró su mejor fútbol al golear 3-0 a Japón el viernes en Lyon en el duelo de cuartos.

El mediocampista Fermín López se ratificó como su hombre más destacado al anotar un doblete y convertirse en el artillero del equipo, con tres dianas.

El engranaje de La Roja de Santi Denia está muy relacionado al desempeño del volante del FC Barcelona, uno de los dos campeones de la Euro presentes en París-2024, cuyo torneo es de categoría Sub-23, junto al volante Alex Baena.

"No nos consideramos favoritos, pero creemos mucho en nosotros, en el trabajo que hacemos", dijo López, de 21 años.

Vencedores de la Copa Africana de Naciones Sub-23 de 2023, los Leones del Atlas han sellado victorias de prestigio para llegar a su primera semifinal olímpica. La mayor: el 2-1 ante la Albiceleste en la apertura del Grupo B, interrumpido por invasión de sus hinchas.

Los marroquíes son liderados por el lateral del PSG Achraf Hakimi, uno de los estandartes del cuarto puesto conseguido en Catar y uno de los atletas convocados que pasa de los 23 años de edad.

Pero cuentan además en la ofensiva con una carta poderosa: el delantero Soufiane Rahimi, goleador del certamen con cinco tantos, uno de ellos anotado de penal en la goleada contra Estados Unidos (4-0) en cuartos.

"Si seguimos jugando así, mereceremos disputar la final", dijo Hakimi.

- La fuerza del local -

¿Alzar su segundo oro en casa, en la final que tendrá lugar el viernes en el Parque de los Príncipes? La posibilidad suena muy tentadora para los Bleus de 'Titi' Henry.

Tras darse un golpe en el pecho por eliminar a la Albiceleste (1-0) en Burdeos, en un juego que terminó con reyertas entre jugadores, los dueños de casa buscarán su segunda final en un duelo entre las dos únicas selecciones invictas.

"He tenido la oportunidad de jugar en varias competiciones. No estoy diciendo que no he disfrutado lo que he hecho, pero los Olímpicos son diferentes", dijo el exatacante del Arsenal y el Barcelona, campeón del mundo con Francia en 1998.

A pesar de no contar con Kylian Mbappé ni Antoine Griezmann, ha conseguido construir un ataque muy sólido en cabeza del capitán, Alexandre Lacazette, el espigado Jean-Philippe Mateta y el movedizo Michael Olise.

Tendrá sin embargo que encontrar sustitutos a los suspendidos mediocampistas Enzo Millot y Manu Kone.

Los Faraones, dirigidos por el brasileño Rogério Micale, campeón con la 'Canarinha' en Rio de Janeiro-2016, han demostrado solidez defensiva, sostenidos por Mohamed Elneny, exvolante del Arsenal, pese a tener un ataque justo.

Llegaron a su tercera semifinal olímpica tras noquear en penales a Paraguay (5-4, 1-1), con un nuevo tanto de su goleador Ibrahim Adel (3), y de paso aportando para privar a Latinoamérica de tener al campeón por primera vez desde Sídney-2000.