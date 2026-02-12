España vive día de decepciones en snowboard con Castellet y Eguibar

Ni medalla, ni siquiera diploma olímpico: España vio esfumarse este jueves de golpe dos de sus principales bazas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, con los snowboarders Queralt Castellet y Lucas Eguibar.

En ambos casos, la pérdida de equilibrio fue letal para sus aspiraciones: Eguibar se fue a la nieve en cuartos de final y acabó noveno en el snowboard cross, mientras que Castellet protagonizó tres mangas decepcionantes que le hicieron presentar un discreto 33,50 como mejor resultado, para un décimo puesto en la final de doce competidoras.

El snowboard había dado medallas a España en los dos anteriores Juegos Olímpicos, con un bronce para el ya retirado Regino Hernández en snowboard cross en Pyeongchang 2018 y una plata en halfpipe de la propia Queralt Castellet en Pekín 2022.

- Bajo la nieve -

Pero este jueves, nada se pareció para la rider catalana a lo que vivió hace cuatro años en China, donde tuvo un impresionante 90,25 para quedar en el segundo puesto del cajón.

Un primer run en el que se cayó a mitad de la bajada, y que apenas puntuó 4,75, ya marcó el tono de lo que iba a ser una noche de sinsabores para Castellet bajo una nieve insistente en Livigno.

El segundo mejoró, pero igualmente sin completar como pretendía (24,00), y en el tercero parecía lanzada a una gran puntuación, hasta que perdió también el equilibrio en la parte final (33,50).

Después de ello no podía evitar los gestos de rabia ante la cámara.

"Venía de una ronda de clasificación bastante competitiva (el miércoles), así que pensaba que hoy podía dar un buen resultado", admitió Castellet a su paso por la zona mixta.

"Hoy no he sabido adaptarme bien a las condiciones, no he podido planchar en ninguna de las rondas. No sé cuántos puntos hubiera logrado en la tercera manga sin esa caída. Es lo que hay, el deporte es así", se resignó.

Le queda para la historia, eso sí, que llegando a seis Juegos a sus 36 años se convierte en la mujer con más presencias en su deporte en las citas olímpicas.

En esa final de halfpipe, la adolescente surcoreana de 17 años Gaon Choi dio la sorpresa y se quedó con el oro (90,25 puntos), para superar a la estadounidense de padres precisamente surcoreanos Chloe Kim (88,00), relegada a la plata después de haber ganado el oro en esta prueba en los dos anteriores Juegos Olímpicos.

- Una caída provocada -

Horas antes, en el mismo snowpark de Livigno, la mala fortuna se personificó en Lucas Eguibar, que se había mostrado con confianza y con un buen control de la situación hasta los cuartos de final, cuando se cayó por culpa del estadounidense Nathan Pare, que le cerró el paso y que después de la carrera fue descalificado por ese motivo.

"Sé que son cosas que pueden pasar, pero obviamente estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo. Él se ha tenido que dar cuenta de que eso no podía ser. De hecho, yo en la curva número 3 podía haberlo hecho y no lo hice", declaró Eguibar a su paso por la zona mixta.

La medalla de oro en Livigno fue para el austríaco Alessandro Haemmerle.

El otro español en esta prueba, Álvaro Romero (22 años), debutante en unos Juegos Olímpicos y nacido en San Sebastián como Eguibar, quedó eliminado en los octavos de final.