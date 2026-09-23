España supera a Kazajistán y se mete en semis de la BJK Cup de tenis

España eliminó a Kazajistán en los cuartos de final de la BJK Cup de tenis, este miércoles en Shenzhen (China) y disputará la primera semifinal de este torneo el viernes contra República Checa.

Con la eliminatoria igualada a un punto, el partido de dobles resultó decisivo y Sara Sorribes y Cristina Bucsa derrotaron a las kazajas Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva por 6-2 y 7-5.

Kazajistán no pudo contar con la nuevo número 1 del circuito femenino, Elena Rybakina, que renunció tras su reciente victoria en el US Open.

El equipo español ha ganado en cinco ocasiones este torneo conocido hasta 2020 como Copa Federación o Fed Cup, la última de ellas en 1998.

La última vez que las españoles llegaron a la final fue en 2008.

La número 2 española Jéssica Bouzas (N.93 de la WTA) no tuvo problemas para derrotar a Sonja Zhiyenbayeva (N.382) por un doble 6-2 y sumar el primer punto para España.

Luego, en el duelo entre las dos mejores tenistas de cada país, Cristina Bucsa (N.44) se desfondó en el tercer set tras haber igualado el partido contra Yulia Putinseva (N.78) y acabó perdiendo por 6-2, 3-6 y 6-1.

Pese al cansancio de Bucsa, la capitana del equipo Carla Suárez decidió alinearla en el doble, junto a Sorribes, y no se equivocó en la apuesta.

Las españolas ganaron fácilmente el primer set (6-2) y sobrevivieron en el segundo, donde las kazajas tuvieron, a partir del 3-3, 15 bolas de break para haber tomado la iniciativa, pero las desperdiciaron todas.

España necesitó también cuatro bolas de partido para sellar la eliminatoria con un 7-5 en el segundo set.

Por la otra parte del cuadro, se enfrentarán el jueves la vigente campeona Italia contra la anfitriona China y el vencedor jugará la segunda semifinal frente al ganador del Ucrania-Bélgica.