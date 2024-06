España, Italia, Croacia y Albania; el 'grupo de la muerte' de la Eurocopa

España, que trata de recuperar el nivel de su época dorada tras una década de sinsabores, no lo tendrá fácil en la Eurocopa-2024, donde comparte el grupo B con Italia, Croacia y Albania, en el considerado como el más fuerte del torneo.

- España: juventud al poder

Habituado a trabajar con las categorías inferiores, el seleccionador Luis de la Fuente apuesta por la juventud y jugadores como Yamine Lamal (16 años), Nico Williams (21) y Pedri (21) son fijos para el técnico, que también podría dar un papel protagonista a otros mas 'novatos' como Pau Cubarsí (17) y Fermín López (21).

Doce años después del título continental que supuso el punto culminante de la generación dorada (Casillas, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Villa, Piqué, etc), la Roja sigue con el proceso de construcción de un equipo que vuelva a llevarle a la élite.

Ha sido algo más de una década de decepciones (sin pasar de octavos en los últimos tres Mundiales y en la Eurocopa-2016) y con las semifinales continentales de 2021 como única alegría, además de la Liga de Naciones en 2023, un título sin la tradición y el prestigio de los dos grandes torneos, pero un indicativo de las posibilidades que tiene el grupo formado por De la Fuente.

Esa juventud, y la consiguiente inexperiencia, es no obstante el talón de Aquiles de esta España, en la que jugadores como Rodri, Carvajal, Laporte o Morata tienen el papel de aportar lo que les falta a los más jóvenes.

A la Roja tampoco le beneficia el calendario, ya que debutará frente a Croacia (semifinalista en los dos últimos Mundiales) y después jugará contra Italia (vigente campeona de Europa), con la necesidad de sumar puntos si no quiere llegar con la soga al cuello al último partido, frente a Albania.

- Italia: sensación de 'déjà vu'

El traumatismo por quedar fuera del Mundial de 2018 quedó curado en parte con el título europeo en 2021, por lo que la situación de Italia tiene un aire de 'déjà vu'. Ausente de Catar-2022, la 'Azzurra' aspira a convertirse en el segundo país en revalidar la corona, tras la España de 2008 y 2012.

Al igual que en 2021, la selección italiana no cuenta con las estrellas de antaño (Baggio, Del Piero, Buffon, etc), pero sí con un técnico con personalidad en el banquillo como Luciano Spalletti, el arquitecto del histórico 'Scudetto' del Nápoles en 2023 que sustituyó a Roberto Mancini.

En el grupo actual no están ya pesos pesados del vestuario 'azzurro' en 2021 como Marco Verratti o Ciro Inmobile, pero se mantiene el arquero Gianluigi Donnarumma, clave en el título de hace tres años.

Los datos no llaman al optimismo, ya que Italia se clasificó con dificultades para el torneo, no ha logrado resultados demasiado destacados en los últimos tiempos y no podrá contar con los defensas Francesco Acerbi y Giorgio Scalvini, ambos por lesión y que estaban llamados a ser parte importante en el esquema de Spalletti.

A favor, seguramente, tiene el calendario, ya que debutará contra Albania, a priori el equipo más débil del grupo, y en caso de victoria prácticamente tendría pie y medio en octavos, ya que se clasificarán, además de los dos primeros de cada llave, los cuatro mejores terceros (de seis grupos).

- Croacia: Modric al mando

A pesar de sus 38 años, Luka Modric sigue siendo el director de una orquesta croata que cuando llegan los torneos importantes siempre toca bien.

Modric acaba de ganar su sexta Copa de Europa con el Real Madrid, pero sigue buscando un primer título con su país, pese a la regularidad de la 'Cuadriculada', finalista en Rusia-2018 y semifinalista en Catar-2022, además de subcampeona de la Liga de Naciones en 2023, perdiendo la final precisamente contra España.

Livakovic, Gvardiol, Kovacic, Brozovic y Perisic, entre otros, siguen como fieles escuderos Modric y de una Croacia que, si de algo carece, es de un goleador contrastado.

- Albania: a seguir sorprendiendo

Por historia y tradición, Albania debería ser la 'cenicienta' del grupo B, pero ya demostró en la clasificación que ha mejorado mucho, con una sola derrota para ganar su grupo por delante de la República Checa y enviando a la Polonia de Lewandowski a la repesca.

Al frente del combinado balcánico está el exinternacional brasileño Sylvinho, que llegó al cargo en noviembre de 2023 con la misión de poner a Albania en el mapa futbolístico europeo.

"Nuestra fuerza es el equipo", asegura el antiguo defensor del Barcelona en una entrevista a la AFP.

No obstante, Sylvinho cuenta con individualidades destacadas como el centrocampista del Itner Kristjan Asllani, el defensa Berat Djimsiti (que acaba de ganar la Europa League con el Atalanta) y el delantero Armand Broja (cedido por el Chelsea al Fulham).