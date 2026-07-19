España gana la Copa del Mundo 2026 de fútbol

Todos para uno y uno para todos: con la fuerza del trabajo en grupo, España desapareció a Lionel Messi y se consagró campeona del Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga este domingo a las afueras de Nueva York.

La Roja de Luis de la Fuente conquistó su segunda estrella dieciséis años después de estrenar su palmarés en la mayor cita del fútbol, en Sudáfrica 2010.

Lo consiguió en la primera aparición de Donald Trump en el torneo y siendo fiel a su receta de dominio y posesión, una mezcla que le permitió construir una defensa de acero y una ofensiva de cuidado.

Con un zurdazo furioso del revulsivo Ferran Torres (106’), los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste, Emiliano “Dibu” Martínez, la gran figura de la calurosa jornada en el MetLife Stadium con once atajadas.

La Roja dio una despedida amarga a Messi, quien a sus 39 años jugó, según ha dicho, su último partido en una Copa del Mundo y fue incapaz de defender el título ganado en Catar en 2022.

En el partido más decisivo, el Diez no pudo mantener el brillo que mostró a lo largo de la competición, en la que la Albiceleste tuvo visos de inmortal al protagonizar remontadas tan dramáticas como increíbles.

Pero se topó con una España que cumplió con el favoritismo con el que llegó al Mundial más grande de la historia, realizado en tres países y con la participación de 48 selecciones.

A pesar de contar con una versión muy terrenal de Lamine Yamal, su perla de 19 años, levantará el pesado trofeo dorado luego de dejar en el camino a auténticos pesos pesados: Portugal (1-0) en octavos, Bélgica (2-1) en cuartos y Francia (2-0) en semifinales.

Bajo la atenta mirada de los héroes de la conquista en 2010, presentes en el recinto de East Rutherford, Nueva Jersey, los ibéricos sometieron a los sudamericanos, que no hicieron un solo remate a puerta hasta que no fueron abajo en el marcador.

Para peor suerte, Argentina jugó con diez hombres desde el minuto 90+3, cuando el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado por una entrada a Pau Cubarsí que le costó una segunda tarjeta amarilla.

Alineaciones:

España: Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Eric García 99), Marc Cucurella - Rodri (cap), Fabián Ruiz (Pedri 62) (Martin Zubimendi 99) - Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino 75), Álex Baena (Nico Williams 75) - Mikel Oyarzabal (Ferran Torres 62). DT: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel (Nahuel Molina Lucero 58), Cristian Romero (Facundo Medina 70), Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi 44), Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone 71), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González (Leandro Paredes 46) - Lionel Messi (cap), Julián Álvarez (Marcos Senesi 102). DT: Lionel Scaloni.