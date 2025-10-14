Equipos españoles a mantener el buen inicio en Champions femenina

Tras sus goleadas en el debut de la Liga de Campeones femenina; Barcelona, Real Madrid y Atlético tratarán de mantener el impulso en la segunda jornada, mientras que otros equipos llamados a llegar lejos en el torneo, entre ellos el campeón Arsenal, tendrán que reaccionar tras haber comenzado con derrota.

El inicio de la Champions no pudo ser más positivo para los tres representantes de la Liga F, con tres victorias, 19 goles a favor y solo tres en contra.

El favorito Barcelona, que derrotó por 7-1 al Bayern Múnich, jugará el miércoles en Roma, que en la primera jornada fue goleado 6-2 en su visita al Real Madrid en la capital de España.

El equipo blanco, liderado por la joven estrella colombiana Linda Caicedo, visitará el jueves al PSG, uno de los aspirantes al título que perdió en la primera jornada, 4-0 en Wolfsburgo.

También el jueves, el Atlético recibirá al Manchester United en duelo entre equipos que saldaron el debut con victoria.

El Arsenal, vigente campeón continental, se medirá el jueves al Benfica con el objetivo de estrenar el casillero de puntos.

Otros dos aspirantes al trono europeo, Lyon y Chelsea, recibirán respectivamente a Sankt Pölten y París FC.

-- Programa de la 2ª jornada de la liga regular de la Champions femenina (en horas GMT) y clasificación:

- Miércoles

(16h45) Valerenga Fotball (NOR) - Wolfsburgo (GER)

Lyon (FRA) - Sankt Pölten (AUT)

(19h00) OH Louvain (BEL) - Twente (NED)

AS Roma (ITA) - Barcelona (ESP)

Chelsea (ENG) - París FC (FRA)

- Jueves

(16h45) Atlético de Madrid (ESP) - Manchester United (ENG)

(19h00) Bayern Múnich (GER) - Juventus (ITA)

París SG (FRA) - Real Madrid (ESP)

Benfica (POR) - Arsenal (ENG)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 3 1 1 0 0 7 1

2. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 6 0

3. Real Madrid 3 1 1 0 0 6 2

4. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 4 0

5. Lyon 3 1 1 0 0 2 1

6. Juventus 3 1 1 0 0 2 1

7. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0

8. OH Louvain 1 1 0 1 0 2 2

9. Paris FC 1 1 0 1 0 2 2

10. Chelsea 1 1 0 1 0 1 1

11. Twente 1 1 0 1 0 1 1

12. Benfica 0 1 0 0 1 1 2

13. Arsenal 0 1 0 0 1 1 2

14. Valerenga Fotball 0 1 0 0 1 0 1

15. AS Roma 0 1 0 0 1 2 6

16. París SG 0 1 0 0 1 0 4

17. Bayern Múnich 0 1 0 0 1 1 7

18. Sankt Pölten 0 1 0 0 1 0 6