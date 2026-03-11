Ensayo y error: la Seleção femenina de Brasil hizo aguas en primera gira de 2026

Con dos derrotas en tres partidos, incluida una de sus peores presentaciones en el ciclo de Arthur Elias, la selección femenina de Brasil dejó dudas en su primera gira de amistosos de 2026, mientras corre el calendario hacia "su" Mundial.

Hubo, eso sí, notas positivas con la evolución de futbolistas jóvenes como Tainá Maranhão.

Una victoria 5-2 frente a Costa Rica fue seguida por tropiezos 2-1 ante Venezuela y el último el sábado 1-0 contra México.

Brasil será en 2027 sede de la Copa del Mundo femenina, en busca de un título inédito para el país del fútbol, poseedor de cinco títulos mundiales masculinos.

- "Es bueno que esté pasando ahora" -

"Es bueno que esté pasando ahora. Tenemos tiempo de trabajar y corregir", dijo la central Mariza, de 24 años, tras la caída que el Scratch sufrió en Ciudad de México.

"Hay que volver a revisar estos juegos y todo lo que pasó para ver lo que tenemos que mejorar", añadió.

La selección brasileña no tiene competencia oficial en camino al Mundial. Con su cupo garantizado como anfitriona, está al margen de la nueva Liga de Naciones de la Conmebol, clasificatoria para la cita.

Las próximas pruebas serán en el FIFA Series 2026. Jugará el 11 de abril contra Corea del Sur, el 14 frente a Zambia y el 18 ante Canadá.

El año pasado fue sólido: Brasil ganó la Copa América y sacó triunfos en amistosos ante rivales como Estados Unidos (2-1), Japón (3-1 y 2-1), Inglaterra (2-1) y Portugal (5-0).

- Punto bajo -

La Seleção se vio completamente desbordada la semana pasada en Toluca por Venezuela, dirigida por otro entrenador brasileño, Ricardo Belli. Jugó largo tiempo en inferioridad numérica por la expulsión de la mediocampista Maiara.

La arquera Claudia evitó un marcador más abultado.

"Desde que llegué aquí (en septiembre de 2023), es el peor partido que hemos hecho... Pero también estamos en un proceso de dar oportunidades a un grupo grande de jugadoras y eso dificulta el proceso de evolución que traíamos y va a traer oscilaciones", avisó Arthur Elias en rueda de prensa.

El fútbol del equipo mejoró contra México, con numerosas ocasiones de gol, aunque faltó efectividad.

- Punto alto -

Sin Amanda Gutierres, artillera de la Copa América 2025 junto a la paraguaya Claudia Martínez con seis goles cada una, el ataque de la Seleção había comenzado la gira con buena puntería.

El 27 de febrero, Brasil tomó ventaja de 3-0 ante Costa Rica, aunque encontró complicaciones con la reacción del rival y terminó definiendo sobre el final.

"Hicimos un buen juego en el primer tiempo y en los primeros minutos del segundo, con tres chances claras. Después tuvimos prácticamente media hora en la que no fuimos consistentes", dijo Elias.

- Juventud -

Aunque contó con jugadoras de larga experiencia como Bia Zaneratto o Tamires, la lupa estuvo puesta en la juventud.

Y Tainá Maranhão, atacante de 21 años, se hizo notar.

Destacó con gol y asistencia en el triunfo contra Costa Rica y Arthur Elias la elogió al aplaudir su "mejor juego con la selección brasileña".

Fue su primera anotación en el equipo nacional.

"Es un momento muy especial (...). Voy a trabajar más para seguir aquí", celebró Tainá, quien igualmente dejó chispazos frente a México, estrellando un balón en el poste.

- Momentazo -

Más allá de los resultados, Luana protagonizó un emotivo momento.

Reapareció con Brasil tras entrar en el cierre del partido contra México, recuperada del linfoma de Hodgkin -cáncer del sistema linfático- que le fue diagnosticado en abril de 2024 y que le costó 18 meses de recuperación.