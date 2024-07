"¿Encara Messi?" Argentina va por Ecuador y apunta a semifinales en Copa América

Ahora se puso serio. La vigente campeona Argentina, que aguarda la recuperación de su estrella Lionel Messi, enfrentará este jueves a un resistente Ecuador. Solo uno vivirá y sacará boleto a semifinales de la Copa América.

El duelo está programado para las 20H00 locales (01H00 GMT del viernes) en el NRG Stadium de Houston, Texas, con 72.000 sillas que esperan ser llenadas por la marea albiceleste, y entradas que superan los 3.000 dólares en reventa formal. Si hay empate en los noventa minutos, se pasa directo a los penales.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con puntaje perfecto tras vencer a Canadá, Chile y Perú en fase de grupos. Quieren el trofeo 16 en su vitrina y convertirse en la selección con más Copas América ganadas, superando a Uruguay (15).

Pero el sueño sufre una contractura. Messi está siendo tratado de una molestia en el aductor derecho. Sintió el tirón durante el duelo con Chile, pero jugó los 90 minutos.

Descansó ante Perú y esperan el parte médico que lo habilite. Ya ha sido visto participando de los entrenamientos en el campo del Houston Dynamo de la MLS, aunque expertos dicen que deben ir con cuidado para evitar un desgarro que lo deje fuera del torneo.

"Vamos a esperar (...) Ayer (martes) tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo", dijo este miércoles el DT de Argentina, Lionel Scaloni.

"Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo", agregó.

Por su parte, Ecuador tuvo una sufrida clasificación. Venezuela lo venció, resucitó con Jamaica y logró un agónico empate sin goles ante México. Un irregular rendimiento les puede pasar factura con la campeona del mundo.

"Sabemos que la selección que enfrentamos es de máximo nivel. Evidentemente Lionel Messi es un jugador diferencial", consideró por su parte el DT de Ecuador, el español Félix Sánchez.

"Hemos de estar preparados para cualquiera de las situaciones, que esté él en el terreno de juego o que no esté y, a partir de allí, ajustar para tratar que no pueda brillar", aseveró.

-¿Sin 'Pulga'? Hay 'Toro'-

En caso el ocho veces ganador del Balón de Oro necesite extender su reposo, Scaloni aún tiene una artillería letal para desenfundar ante la tricolor.

Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, 'Nico' González y Lautaro Martínez, que lleva cuatro goles en la Copa América.

Desde que Sánchez asumió el banquillo de Ecuador, en marzo de 2023, ha enfrentado dos veces a los argentinos: en la eliminatoria y en un reciente amistoso hace un mes.

En ambas ocasiones perdió por el mismo marcador: 1-0, con tantos del '10' y Ángel Di María. Y en el amistoso, Messi no estaba en el campo.

"Conocemos muy bien a Ecuador. Es un equipo que ha crecido mucho en el último tiempo, que tienen grandes jugadores. Estamos seguros de que va a ser un partido muy complicado" consideró el volante Alexis Mac Allister.

- "No hay un mañana" -

Ecuador, que nunca ganó la Copa América, llegó con fuerza al torneo, con las credenciales de estar en zona de clasificación en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

Sánchez tiene con que desafiar a Argentina: Énner Valencia, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, Piero Hincapié y un talentoso Moisés Caicedo.

"Estamos con la confianza de hacer un buen partido, competirles bien (...) Pensamos que va a ser un partido igualado", sostuvo el DT español.

Hasta ahora Ecuador nunca le ha ganado a Argentina en Copa América. "Son estadísticas, y ya sabes para que están (para romperse). Estamos preparándonos para eso", consideró el delantero y capitán ecuatoriano, Énner Valencia.

"Aquí no hay un mañana, tenemos que dar lo mejor que tenemos para ganar (...) Es el partido más importante de mi carrera", agregó el histórico delantero ecuatoriano.

Posibles alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico - Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Lautaro Martínez, Angel Di Maria. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Dominguez - Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié - Alan Franco, Moisés Caicedo - Jhon Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento - Énner Valencia. DT: Félix Sánchez.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)