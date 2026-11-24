En su primera edición, el Campeonato de Naciones va a concluir con un festín de rugby, de viernes a domingo, con seis partidos en Twickenham, punto culminante de una competición bien acogida por los aficionados y que ha dado esperanza a los europeos a un año del Mundial.

Francia-Sudáfrica el domingo por el título, un choque entre Inglaterra y los All Blacks la víspera por el tercer puesto del podio, y un Irlanda-Australia el viernes, por el quinto puesto: el mejor rugby del mundo pondrá punto final a este duelo entre hemisferio norte y hemisferio sur.

Argentina, por su parte, pugnará por el séptimo lugar el domingo contra Escocia, en uno de los duelos de consolación del torneo.

Tras seis fechas de la fase de grupos, tres en julio en el sur y tres en noviembre en Europa, entre, por un lado, los seis representantes del Torneo de las Seis Naciones y, por otro, los cuatro miembros de la Sanzaar (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina), más dos países invitados, Japón y Fiyi, esta nueva competición ideada por World Rugby está a punto de vivir su desenlace.

Pero antes incluso de su conclusión se puede sacar un primer balance de esta competición que reunió a las 12 mejores naciones de la clasificación mundial.

"Formidable idea, gran descubrimiento", valoraba ya en julio Fabien Galthié, el seleccionador de los Bleus, a propósito de este Campeonato de Naciones que, a partir de ahora, sustituirá cada dos años, en los años pares, las tradicionales giras de verano y otoño (boreales).

La competición ha ofrecido una perspectiva más amplia de las relaciones de fuerza a un año del Mundial 2027 que los test matches aislados, y ha alentado el optimismo de naciones como Francia. El bajón de Sudáfrica y Nueva Zelanda, que perdieron mucha energía en sus cuatro enfrentamientos del verano boreal, ha puesto en duda certezas establecidas.

Tras 36 partidos disputados desde el 4 de julio, la tendencia es claramente favorable a Europa, con 22 victorias frente a 14 y 170 ensayos anotados contra 139, una cimentada en noviembre.

- ¿Competición cerrada? -

Símbolo de esta nueva geopolítica oval, la primera victoria en 73 años de Gales sobre los All Blacks (35-28), una semana antes de una nueva humillación para los oceánicos el sábado, esta vez contra el XV de la Rosa, con la derrota más abultada de su historia (37-12) frente a un representante del Seis Naciones.

Y los Springboks, vigentes dobles campeones del mundo, no están mucho mejor, con dos derrotas consecutivas también, ante Francia, el 13 de noviembre (21-19) y luego el sábado en Irlanda (20-17).

Pero este espectáculo no debe hacer olvidar las incongruencias de la competición, como el caso de Fiyi, que disputó sus tres partidos de julio como local... en el terreno de sus rivales (Gales, Inglaterra, Escocia) por falta de un estadio lo bastante grande en su propio país.

Tampoco es positiva su impronta en el medioambiente, especialmente en julio, cuando las selecciones europeas se desplazaron mucho más que en una gira clásica en un solo país.

La ausencia de ascensos y descensos, oficialmente hasta 2030, también suscita dudas sobre la capacidad de hacer emerger a otras naciones al reducir aún más las oportunidades de enfrentamientos más allá del núcleo histórico del rugby.

Las selecciones del Seis Naciones, así como las del Sanzaar, también han creado una entidad comercial para vender los derechos televisivos, con la tentación, por parte de las más débiles de estos equipos, de añadir además salvaguardas contra el descenso, en particular Gales e Italia, según el medio británico The Guardian.

Primera con seis claras victorias en la Nations Cup, una especie de segunda división, Georgia no tiene ninguna posibilidad de acceder al cuadro principal en 2028.