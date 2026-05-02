Embiid y sus Sixers completan remontada ante Celtics en el juego decisivo

En una dulce revancha de Joel Embiid, los Philadelphia 76ers eliminaron este sábado a los Boston Celtics con un triunfo por 109-100 en el séptimo y definitivo partido de esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Embiid, con 34 puntos y 12 rebotes, fue el verdugo de unos Celtics que afrontaron el duelo final ante su público con la baja de última hora de su estrella, Jayson Tatum.

Philadelphia, que clasificó a las eliminatorias en el repechaje, despachó al segundo sembrado de la Conferencia Este por un global de 4-3 y triunfos consecutivos en los últimos tres partidos.

Los Sixers son el decimocuarto equipo que remonta una desventaja global de 3-1 en los playoffs.

En las semifinales del Este les esperan los New York Knicks, tercer cabeza de serie, pero antes los Sixers disfrutaron a lo grande de eliminar a sus acérrimos rivales Celtics, lo que no lograban desde 1982.