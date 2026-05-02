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Embiid y sus Sixers completan remontada ante Celtics en el juego decisivo

Embiid y sus Sixers completan remontada ante Celtics en el juego decisivo
Joel Embiid (izquierda), de los Philadelphia 76ers, defendido por Neemias Queta, de los Boston Celtics, en el partido de playoffs del 2 de mayo de 2026 Maddie Meyer
AFP
02 de mayo de 2026

En una dulce revancha de Joel Embiid, los Philadelphia 76ers eliminaron este sábado a los Boston Celtics con un triunfo por 109-100 en el séptimo y definitivo partido de esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Embiid, con 34 puntos y 12 rebotes, fue el verdugo de unos Celtics que afrontaron el duelo final ante su público con la baja de última hora de su estrella, Jayson Tatum.

Philadelphia, que clasificó a las eliminatorias en el repechaje, despachó al segundo sembrado de la Conferencia Este por un global de 4-3 y triunfos consecutivos en los últimos tres partidos.

Los Sixers son el decimocuarto equipo que remonta una desventaja global de 3-1 en los playoffs.

En las semifinales del Este les esperan los New York Knicks, tercer cabeza de serie, pero antes los Sixers disfrutaron a lo grande de eliminar a sus acérrimos rivales Celtics, lo que no lograban desde 1982.

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