El Thunder frena a los Cavs y LeBron llega a 1.600 partidos en la NBA

El superastro LeBron James llegó este domingo a la estratosférica cifra de 1.600 partidos jugados en la NBA, en una jornada en la que Oklahoma City Thunder acabó con la racha de victorias de los Cleveland Cavaliers.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

- LeBron por el récord de Robert Parish -

Los Boston Celtics derrotaron 111-89 de visita a los Lakers en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, en una jornada memorable en la que LeBron James se convirtió en el segundo jugador en llegar a 1.600 partidos en la NBA.

LeBron, de 41 años, disputó 34 minutos en los que anotó 20 puntos y cinco asistencias.

De esta manera, King James quedó a once partidos de igualar el récord del legendario Robert Parish (1.611), el jugador que más encuentros disputó en la historia de la NBA.

En el partido, Jaylen Brown anotó 32 puntos y Payton Pritchard aportó 30 desde la banca para la victoria de los Celtics.

"Salgo a la duela siendo agresivo y trato de sumar", dijo Pritchard al canal NBC. "No importa ser titular o suplente, al final lo que importa es aportar para que podamos seguir consiguiendo victorias".

- Thunder acaba con la racha de los Cavs -

Más temprano, Oklahoma City Thunder acabó con la racha de siete victorias consecutivas en la NBA de los Cleveland Cavaliers al derrotarlos 121-113 con un gran partido Cason Wallace.

"Debemos jugar como equipo y mover la pelota", dijo Wallace, la gran figura del partido con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes ante los 18.203 aficionados que colmaron el Paycom Center, en Oklahoma City.

"Tengo mucha confianza, hemos mejorado nuestro nivel individual y simplemente salimos a divertirnos", añadió Wallace.

De esta manera, el líder de la Conferencia Oeste, con récord de 44 victorias y 14 derrotas, consigue una de sus victorias más significativas, dado que no contó con los lesionados Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Ajay Mitchell.

James Harden y Donovan Mitchell se destacaron en los Cavs con 20 puntos cada uno, mientras que Sam Merrill anotó en seis de sus 10 intentos desde la línea de tres.

La Barba, de 36 años y adquirido por Cleveland este mes a Los Angeles Clippers, promedia 24,7 puntos, 4,8 rebotes y 8,2 asistencias en 49 partidos en la temporada.

Cleveland cayó al cuarto puesto de la Conferencia Este con un récord de 36 triunfos y 22 derrotas.

- El dominicano Horford destaca en triunfo de los Warriors -

Los Golden State Warriors se sobrepusieron a grandes ausencias y derrotaron 128-117 a los Denver Nuggets, con el dominicano Al Horford como una de sus figuras con 20 puntos, siete rebotes y tres robos.

El equipo dirigido por Steve Kerr luchó ante la ausencia de Jimmy Butler, Stephen Curry y su reciente incorporación, Kristaps Porzingis.

"Tenía que asegurarme de traer toda la energía", comentó Horford. "Los tiros estaban para mí y solamente saqué ventaja, quería que jugáramos rápido y lo logramos como equipo".

El serbio Nikola Jokic sumó un nuevo triple doble para Denver, en esta ocasión al anotar 35 puntos, tomar 20 rebotes y repartir 12 asistencias.

Jokic, de 31 años, tiene cinco triple dobles en sus últimos diez partidos.