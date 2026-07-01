El tenis argentino se despide de Wimbledon en individuales tras tercera jornada

Argentina se despidió este miércoles de la competición de individuales en el torneo londinense de Wimbledon, tras jugarse la tercera jornada, con la eliminación en segunda ronda de Solana Sierra, que rozó la victoria ante la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking mundial.

La marplatense Sierra, de 22 años y 56 del ranking, era la única argentina, entre los once representantes de las pruebas femenina y masculina, que había alcanzado la segunda ronda, y puso en apuros a Gauff, con la que acabó perdiendo por 6-3, 3-6 y 7-6 (9/7), en 2 horas y 7 minutos.

Con su eliminación, los once argentinos en individuales cayeron en los tres primeros días de este Wimbledon.

"Es una lástima. Es obviamente un Grand Slam en los que estás jugando contra los mejores. Desde la primera ronda son partidos muy duros. En esta superficie en que nosotros no tenemos mucha experiencia tampoco es fácil", resumió Sierra para analizar la debacle argentina en el torneo.

La argentina tuvo al alcance el triunfo cuando lideraba por 5-4 en el tercer set, con el saque a su favor, pero la estadounidense quebró el servicio de Sierra e igualó 5-5.

"Estoy contenta (por su partido), pero triste también. Al estar tan cerca (de la victoria) duele, pero creo que hay muchas cosas positivas y muchas para mejorar seguro", indicó.

- Derrota de Navone -

Horas antes de la caída de Sierra en segunda ronda, fue eliminado en primera vuelta Mariano Navone (38 del mundo), que perdió con el italiano Flavio Cobolli (10º), en un partido que se había suspendido por el martes por falta luz.

Cuando se paró el partido, Cobolli ganaba por dos sets a uno y el italiano se hizo este miércoles con la cuarta manga, en el tie-break, para imponerse por 1-6, 7-6 (7/5), 6-3 y 7-6 (10/8).

El martes había caído la mayor baza argentina, Francisco Cerúndolo, mejor tenista latinoamericano del momento, con su puesto 21 del ranking mundial, al perder en tres sets ante el español Jaume Munar.

Su eliminación fue la mayor sorpresa dentro de la debacle del tenis argentino sobre el pasto londinense, al llegar poco más de una semana después de ganar el torneo londinense de Queen's, también sobre hierba.

El martes también dijeron adiós en la primera ronda sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry (32º) y Román Andrés Burruchaga (65º) en el cuadro masculino, y Nadia Podoroska (574ª) en el femenino.

El lunes, en la primera jornada, habían sido eliminados Juan Manuel Cerúndolo (42º del mundo), Camilo Ugo Carabelli (59º), Marco Trungelliti (94), Thiago Agustín Tirante (55º) y Sebastián Báez (57).